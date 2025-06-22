微光花蓮拔傅總部開幕 傅崐萁出席宗教活動祈福

民團「微光花蓮拔傅總部」今天舉行開幕茶會，籲外縣市遊子返鄉投罷免票；立法院國民黨團總召傅崐萁則出席宗教活動，感謝佛教界長期守護社會。

「微光花蓮拔傅總部」今天開幕，民進黨立委沈伯洋、陳培瑜與國策顧問盧博基、民進黨組織部主任張志豪，以及民進黨花蓮縣議員林則葹、無黨籍議員楊華美、退休教師葉春蓮（葉霸）等出席。

沈伯洋致詞表示，開車來花蓮沿路看到很多傅崐萁看板，指傅若被罷掉，花蓮將失去161億元分配款；其實10年來中央給予花蓮補助一年已有200多億元，傅崐萁若繼續擔任花蓮立委，整個台灣將損失50兆以上，因為一旦被中國吞掉，包括外匯流失、資本市場流失、人權侵害等絕不止這個數字。

沈伯洋呼籲民眾7月26日出門投票，讓傅崐萁再也無法威脅花蓮人，讓傅崐萁離開花蓮。

陳培瑜則以順口溜「一人拉一票藍委都罷掉、一人拉兩票衝高同意票、一人拉三票民主陣營哈哈笑」，拜託大家出來投票；她說，自己2個孩子都是在花蓮出生，但花蓮在傅崐萁執政下已不是當年樣貌，花蓮需要改變、重開機。

「微光花蓮」發言人W表示，罷免第三階段策略推動將會是罷免行動成功關鍵所在，期待營造一個「沒有傅崐萁、只屬於花蓮人」共同願景；微光花蓮拔傅行動將持續透過公民培力、街頭宣講、客廳會等，推動罷免傅崐萁，邀請花蓮公民站出來參與，一起寫下花蓮新頁。

另方面，傅崐萁今天上午偕同妻子徐榛蔚出席在壽豐鄉和南寺舉行的「護國息災大悲法會」宗教活動，感謝佛教界長期守護社會，號召大眾凝聚正念與善行，共同為國家與人民祈福，帶來希望與安定。