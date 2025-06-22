中八補件差1700份...罷團質疑遭惡意剔除 中市選委會回應了

台中市第八選區罷免國民黨立委江啟臣行動進入補件最後衝刺，罷團質疑二階送件被「惡意剔除」500多份連署，懷疑台中市選委會為不讓罷免案進入三階嚴審刪件。台中市選委會表示，各戶所或台中市選委會均依法行政，並依法令所定辦理，無任何差別待遇。

罷團今召開「四面八方，救援中八」聯合記者會，號召全民聲援，四面八方動員令搶救連署補件，中二區表示還要補件800份，中三需1450份，中八需1700份。

中八罷團領銜人廖芝晏質疑，中八選區罷免二階送件被惡意剔除500多份連署，懷疑台中市選委會配合國民黨、盧市府嚴審刪件，讓江啟臣罷免案無法進入第三階段。

台中市選委會表示，各選區立委罷免案的連署人名冊，查對機關為台中市各區戶政事務所與台中市選委會，各區戶政事務所將其查對結果併入台中市選委會查對結果後，再報請中選會審定，並無不法情事。

台中市選委會強調，針對區域立委罷免案之罷免名冊查對，台中市選委會及台中市各戶政事務所均依選罷法、公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法及公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知、中選會函釋規定依法查對，無論是各戶所或台中市選委會都是依法行政，並依法令所定辦理，皆無任何差別待遇。