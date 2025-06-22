選情告急？周末連三場與徐巧芯合體反罷 趙少康：有危機意識是好事

大罷免三階陸續啟動，第一波將於7月26日投票，包含北市五位藍委在內，近日也積極宣傳反罷免，藍委徐巧芯周末更連三場與趙少康合體反罷免活動，徐表示，這幾天每場活動支持者都爆滿，顯示藍軍已逐漸被激發出來。趙也說，選舉最忌諱說不危險，現階段有危機意識是好事，相信接下來藍營投票率會愈來愈高。

徐巧芯今天下午行程滿檔，下午14時30分先赴北市議會參加北市客家後援會活動，隨後15時30分再趕往信義區三張區民活動中心出席政策說明會，而現場聚集約300位民眾，將場館擠到約9成滿，包含新北市議員江怡臻、中廣前董事長趙少康、藍委謝龍介均到場助講，場面熱絡。

徐巧芯指出，這周末連三場與趙少康合體，今天有兩場通通都爆場，代表藍軍情緒、投票意願都出來，會繼續舉辦相關活動跟所有選民接觸，呼籲民眾站出來投下不投意罷免。而面對與曹興誠辯論風波，徐表示，中選會本身就會辦辯論她老早就答應參加，不知道曹在「歡」什麼，包含其過去負面照片、親中言論，現在卻回來稱自己是「反共先鋒」才是真正low、背叛中華民國。

趙少康表示，罷免沒什麼道理且不公不義，接下來自己能盡量幫忙都會幫，包含花蓮傅崐萁、台中幾位藍委，都會來規畫，接下來據他了解，7月5日台北市地方黨部會辦造勢活動，其他包含7月19日黃金周、25日選前之夜都會來舉辦造勢活動，大家分進合擊保住被惡罷藍委。