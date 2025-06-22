沈伯洋稱傅崐萁留國會損失50兆 國民黨團批勿說三道四

大罷免進入第三階段，微光花蓮拔傅總部於今天正式成立，民進黨立委沈伯洋、陳培瑜、地方綠營人士與支持民眾約百人到場，將總部擠得水洩不通。沈伯洋宣稱，立委傅崐萁若繼續留在國會，台灣恐被併吞損失50兆元。花蓮縣議會國民黨團回應，沈操弄認知作戰，不要對「花蓮人說三道四」。

微光花蓮拔傅總部今天舉辦開幕茶會，立委沈伯洋、陳培瑜、民進黨組織部主任張志豪、政治評論員張益贍、退休老師「葉霸」葉春蓮等人上台致詞。大家一起在「同意罷免出門投票」大型帆布前合影，也在用便條紙拼成七星壇的紙上寫下祝福話語。

沈伯洋表示，傅崐萁每次都說要給花蓮地方161億元，卻忽略中央一年給花蓮經費有200多億元，更不要講說現在有多少補助有多少被縣府卡住，從403地震到現在，宣稱要給民眾的錢都拿不到，到最後可能都進特定人士口袋裡。不只是錢沒辦法嘉惠花蓮鄉親，更重要的是傅崐萁繼續留在國會，台灣一旦被中國併吞，台灣損失至少50兆元。

沈伯洋說，對於花蓮罷免成功非常有信心，這次很多人出來簽二階連署，是因為大家識破傅崐萁的謊言，認為花蓮人實事求是，這就是真的意義，花蓮人也是良善，花蓮也有美麗的好山好水，更重要的是花蓮有勇氣對抗傅崐萁，相信花蓮的「真善美勇」。