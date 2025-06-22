葉元之遭批地方缺席怒反擊 罷團快閃熱舞催票

新北板橋立委葉元之罷免案進入倒數，支持與反對聲浪升溫。「板橋大刪元」今舉辦熱舞快閃活動，男性志工組成男團，在人潮熱區連跳4場催票。新北綠營民代批葉元之對地方貢獻低，葉元之反批是惡意抹黑與政治操作，並強調自己從未缺席地方事務，過去一年積極爭取多項建設，批評對方「信口開河、毫無事實根據」。

中選會日前公告，大罷免投票日是7月26日，進入34天倒數。「板橋大刪元」指出，希望打破「罷免等於藍綠對決」印象，強調罷免是「人民對抗紅色代言人」。罷團表示，未來仍將舉辦更大型活動，並與雙北乃至全國其他罷團串聯，形成更大規模行動。

對於罷免聲浪與在地表現，新北市議員石一佑直言，葉元之當選立委後，經常缺席地方事務，曝光多在親中媒體與節目上，質疑其是否稱職。「你那麼喜歡演戲，不如去演藝圈」，石一佑更嘲諷其近期頻頻會勘只是為了回應罷免壓力，並批評板橋東區至今缺乏實質建設，「你只是站著一個名額」。

面對批評，葉元之反擊表示，相關指控是「政治口水與惡意造謠」。他列舉多項地方爭取成果，包括浮洲都市計畫、下水道工程、非營利幼兒園、國小設施改善、國有地綠美化與天幕籃球場等，反問「若能舉出十項建設，石一佑敢不敢辭職？」

葉元之還說，兒童未來館不是個人政績，他當議員時便有關注，當立委後在立法院多次爭取推動，是整體政策成果，「不是某人專屬」。他質疑石一佑動機是否因為搞掉同黨議員後，為了求表現而亂罵。