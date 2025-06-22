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桃三立委反擊罷免逐里問政啟動 議長邱奕勝站出來帶頭反罷免
桃園市六席藍委進入第3階段罷免投票，面對桃三罷魯團隊宣傳交鋒，桃三選區立委魯明哲團隊今天起密集展開里鄰說明會迎戰，市議會議長邱奕勝站出來帶領國民黨議員強力宣傳反罷免投票，魯明哲今天下午表示，將逐一至各里向鄉親說明反罷免投票，團隊全員啟動如同再打一次選戰「再贏一次」。
桃園市六席藍委面對民進黨動員綠營立委、議員幫助罷團罷免行動，邱奕勝與市長張善政將在最後一個多月期間，全力站台相挺保留桃園六席立委，邱奕勝今天與國民黨議員展開中壢等多個選區說明助講反罷免投票。
邱奕勝表示，三階罷免通過讓國民黨產生危機感，執政黨借假公民團體操弄罷免，以執政優勢打壓在野黨，又如何談朝野團結，根據民調及人民聲音種種跡象，傾向反罷免的民意起來，桃園六席立委都是經由大選在地方贏得多數選民支持當選，如今執政黨卻用少數人來罷免，不厚道也不公平，他與張善政將全力保住國民黨六席立委，也呼籲選民將反罷免聲音化為力量，726站出來投下不同意罷免票，讓桃園更安定。
魯明哲最近在桃三選區展開各里問政說明，一里一場一場舉辦，團隊為避免罷團人士不理性鬧場，採取機車、宣傳車在各里宣傳，魯明哲說，自己是現任立委，以平常心持續做好地方服務和問政，將透過下鄉與鄉親追距離說明反罷免投票內容，團隊動起來如同再打一次選戰，726決戰日再贏一次。
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