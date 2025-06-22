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綠營汐止催票罷免 廖先翔回應：為罷而罷的政治鬥爭

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民主進步黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，要罷免國民黨立委廖先翔。圖／民進黨新北市黨部提供
民主進步黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，要罷免國民黨立委廖先翔。圖／民進黨新北市黨部提供

新北市七星區選出的國民黨立委廖先翔罷免案7月26日投票，民進黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，拚成功「斷翔」。廖先翔表示，賴清德總統才剛喊要團結國家，民進黨就傾巢而出推動罷免，「團結國家的方法還真特別」。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今前往汐止金龍市場，與在地議員張錦豪、周雅玲及公民團體代表聯手掃街，並在市場2樓召開「顧咱台灣基層工作會議」。

蘇巧慧表示，今天走入市場向民眾宣講，要讓更多民眾瞭解罷免的重要性，並號召更多民主夥伴加入新北「護台志工隊」，壯大民主力量，7月26日一起出門同意罷免。未來1個月要透過站路口、發文宣、掃街等行動，催出罷免同意票，讓民眾了解「罷免」是為了恢復國會秩序，守護台灣好不容易實現的民主成果。

蘇巧慧指出，公民團體過去半年多不論颳風下雨，每天持續站在街頭，扎扎實實簽出一張張罷免連署書，民進黨黨公職在第2階段連署關鍵時刻也齊力投入。如今公民團體面對更高的第3階段投票門檻，還要面對國民黨立委的抹黑造謠，將第1、2階段重複連署的人數，扭曲成造假，呼籲眾人「1人拉1票、催出兩倍票」，和公民團體並肩同行，衝過三階門檻。

張錦豪說，感謝公民團體一步一腳印，為了恢復台灣的國會秩序，每天站在街頭巷尾，認真地簽出連署書。公民團體發動罷免廖先翔，從來不是為了特定個人或政黨，而是為了守護台灣的憲政民主制度，呼籲民眾一起站出來，加入「護台志工隊」，讓民主的聲音在新北遍地開花。

周雅玲表示，廖先翔上任以來沒有通過福國利民的法案，而是千方百計擴張立法院的權力，不惜破壞憲政制度，提出多項親中法案，試圖矮化台灣主權，弱化國防實力，阻礙台灣前進動力，呼籲民眾同意罷免，維護台灣競爭力。

民進黨新北市黨部今天大陣仗挺罷免，廖先翔表示，賴總統才剛喊出要團結國家，結果民進黨黨公職傾巢而出推動罷免，團結國家的方法還真特別。

廖先翔也暗諷蘇巧慧很「逗趣」，她要恢復國會秩序，是否先從民進黨不要暴力霸佔主席台開始，並要求黨團總召柯建銘不要拿拐杖亂敲及傷人。近期民進黨沒有強佔主席台的時候，立法院不是都很有秩序嗎？立法院維護秩序的最大問題就在民進黨。

廖先翔說，罷免方去年開始就找各種理由要罷免在野黨立委，從國會改革法案開始批評在野黨，但國會改革法案是民進黨在野長期以來的主張，雙標言論不被民眾買單。去年底立法院審預算時，又指控在野黨亂刪預算癱瘓國家，結果通過的總預算史上最高，今年過了一半，國家運作如常，諸多謊言也不攻自破。

廖先翔指民進黨發現台灣人民沒那麼好騙，只好又回到「抗中保台」的老路，影射國民黨去年兩岸破冰之旅是在賣台，但隨便google一下就知道，國民黨是在做民進黨不願意做的事，在幫觀光產業與基層農漁民找出路。

廖也說，反而是賴清德總統提出「併購說」，要對岸開條件，以及民進黨立委沈伯洋家族「賺紅錢」事件，讓「抗中保台」不攻自破，最終民眾只看到罷免是為罷而罷的政治鬥爭。

廖先翔說，國家的監督制衡體制，不能被這群整天造謠抹黑的人破壞。每一個對在野黨發動批鬥，並成功肅清的國家都走向了獨裁，無一例外，為了守護台灣，相信所有中華民國的國民一定都會站出來反惡罷。

民主進步黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，罷免國民黨立委廖先翔。圖／民進黨新北市黨部提供
民主進步黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，罷免國民黨立委廖先翔。圖／民進黨新北市黨部提供
民主進步黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，要罷免國民黨立委廖先翔。圖／民進黨新北市黨部提供
民主進步黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，要罷免國民黨立委廖先翔。圖／民進黨新北市黨部提供
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民主進步黨新北市黨部今在汐止造勢，號召支持者「1人拉1票、催出兩倍票」，罷免國民黨立委廖先翔。圖／民進黨新北市黨部提供

蘇巧慧 罷免 汐止 廖先翔

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