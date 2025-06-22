影／新竹雙罷開戰 罷團發表「大罷免大成功」主題曲

新竹市面臨全台唯一雙罷，竹市雙罷團體今天下午發表「大罷免大成功」主題曲，由陽明交大老師董昭民與新竹雙罷發言人林志潔一起創作歌詞，並分有國台語兩種版本，並於今天下午舉行主題曲發表會。林志潔說，民進黨團立院總召柯建銘聽了該主題曲稱，就像是吹響勝利號角的詠歎調。

林志潔說，中選會已公布新竹市將舉行大罷免三階投票，新竹雙罷在第一階和第二階都有市民們的踴躍支持，才能邁入第三階，在此關鍵時刻，音樂人也站出來了。

她說，知名作曲家董昭民教授特別為了第三階罷免，創作「大罷免大成功」主題曲，並和她一起創作歌詞，今天下午在她的服務處舉辦發表會，現場也邀來主持人歌手Lisa和創作歌手陳秋山與數十名志工們一起合唱。

全曲歌詞如下：大罷免 大成功、藍白賣台被砲轟、親共立委全部都清空、同意罷免民主向前衝！大罷免 氣如虹、腐朽藍白會告終、自由民主我心所衷、同意罷免民主向前衝！臺灣人 向前衝、捍衛主權不放鬆、守護台灣莫忘初衷、同意罷免民主向前衝！

台語版本則是：大罷免大成功、守護台灣向前衝、市長立委沒路用、同意罷免新竹大成功！

新竹市「雙罷」前天正式成案，中選會宣布罷免市長高虹安及藍委鄭正鈐投票訂於7月26日，罷免、反罷交鋒白熱化。高虹安近期上廣播節目談政績，以空戰回應；鄭正鈐則勤跑基層活動，鞏固基本盤。

面對大罷免，高虹安選擇以空戰應戰，前晚受邀廣播節目與在地資深市民對談，主打市府在長輩照顧政策上的成果，強調「長輩呷百二」正在實現中。她介紹敬老愛心卡制度優化後，使用率從8%躍升至31%，並推動疫苗補助、營養金發放、「一學區一日照中心」等政策，盼市民理性看待罷免議題，共同守護市政成果。