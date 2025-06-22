影／呼籲反惡罷 朱立倫：民進黨沒有是非、沒有道理

國民黨主席朱立倫、中廣前董事長趙少康、台北市議會議長戴錫欽下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，呼籲民眾7月26日投下「不同意罷免」的選票。

朱立倫表示要拜託大家，這5位立委是真正努力認真為地方打拚，要發揮客家「硬頸」精神，朱立倫特別指出，客家的「硬頸精神」，對就是對錯就是錯，為民眾打拚才是客家精神。朱立倫也批評民進黨不論對錯，只要賴清德講的就是對的，沒有是非、沒有道理。朱立倫強調現在是不公平的時候，民進黨集結所有的資源，用司法、行政還有財團及媒體來打壓，客家最不怕打壓、不怕惡罷，一定可以團結一致反惡罷。 國民黨主席朱立倫（左四）、中廣前董事長趙少康（右四）、台北市議會議長戴錫欽（右一），下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（左起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，一同比出反罷免手勢，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影 國民黨主席朱立倫（左三）下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（右起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影