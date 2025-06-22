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影／呼籲反惡罷 朱立倫：民進黨沒有是非、沒有道理

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右四）、中廣前董事長趙少康（左四）、台北市議會議長戴錫欽（左一），下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（右起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，一同比出反罷免手勢，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（右四）、中廣前董事長趙少康（左四）、台北市議會議長戴錫欽（左一），下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（右起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，一同比出反罷免手勢，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫、中廣前董事長趙少康、台北市議會議長戴錫欽下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀徐巧芯賴士葆羅智強王鴻薇站台，呼籲民眾7月26日投下「不同意罷免」的選票。

朱立倫表示要拜託大家，這5位立委是真正努力認真為地方打拚，要發揮客家「硬頸」精神，朱立倫特別指出，客家的「硬頸精神」，對就是對錯就是錯，為民眾打拚才是客家精神。朱立倫也批評民進黨不論對錯，只要賴清德講的就是對的，沒有是非、沒有道理。朱立倫強調現在是不公平的時候，民進黨集結所有的資源，用司法、行政還有財團及媒體來打壓，客家最不怕打壓、不怕惡罷，一定可以團結一致反惡罷。

國民黨主席朱立倫（左四）、中廣前董事長趙少康（右四）、台北市議會議長戴錫欽（右一），下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（左起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，一同比出反罷免手勢，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（左四）、中廣前董事長趙少康（右四）、台北市議會議長戴錫欽（右一），下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（左起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，一同比出反罷免手勢，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（右起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）下午出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免投票的黨籍立委李彥秀（右起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，呼籲7月26日投下「不同意罷免」的選票。記者黃義書／攝影

賴士葆 羅智強 罷免 王鴻薇 李彥秀 朱立倫 徐巧芯

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