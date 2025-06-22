影／台中罷藍委3個選區連署衝刺 民團和民代齊動員上街頭
大罷免二階連署最後8天補件衝刺中，台中罷免藍委的中二顏寬恒、中三楊瓊瓔和中八江啟臣團體，今天在豐原區與各級民代開記者會，號召全民聲援，四面八方動員令搶救連署補件，中二區表示還要補件800份，中三需1450份，中八需1700份。
各罷免民團和民代今天下午在豐原區信義街豐源飯店前開記者會，立委蔡其昌等人到場聲援，外縣市罷團也到場加入街頭宣講。
中八、中三、中二罷免緊急補件聯合記者會中，呼籲全民聲援，四面八方動員令，四條路線同步街頭掃街行動；立委蔡其昌表示，這次大罷免是人民作主，罷免是愛，讓藍白知道人民的憤怒。
四組小隊由周軒、陳柏惟、徐小花、閔南郎、領軍協同罷團志工及民進黨中八選區議員合體，搶救台中的中八、中三、中二關鍵補件區域，喊著「救援中八，四面八方」，沿街宣傳呼籲民眾連署搶救台中關鍵補件。
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