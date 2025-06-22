快訊

談照護林芳郁失智歷程很揪心 林靜芸：他很努力想回到這個星球

林芳郁罹患失智症 中研院士陳培哲敬佩「挺直醫學脊梁」

美軍成功重擊伊朗核設施 美國政府內部為何氣氛沒那麼樂觀？

罷團舉牌宣講隔不到100公尺 張智倫先借路權防擦槍走火

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨立委張智倫（左）上午在中和活動中心舉辦反罷免政策說明會，國民黨主席朱立倫（左二）出席，帶領民眾比出反罷免手勢，呼籲投出不同意票。記者陳正興／攝影
國民黨立委張智倫（左）上午在中和活動中心舉辦反罷免政策說明會，國民黨主席朱立倫（左二）出席，帶領民眾比出反罷免手勢，呼籲投出不同意票。記者陳正興／攝影

罷免進入三階投票階段，立委張智倫今在中和辦宣講，現場約近1000位支持者，雙和罷團則在距離不到100公尺的中和路人行道上舉牌「翻轉雙和、捍衛民主」，宣傳同意罷免、7月26日票投同意。此外，為避免雙方支持者擦槍走火，張智倫團隊不僅申請活動中心，也將搶先申請活動中心外空地的路權。

雙和罷團今上午在中和市民活動中心場外，集結約70位志工，距離活動場地不到100公尺的中和路紅磚道上，舉著「翻轉雙和、捍衛民主」、「罷免投同意 監督更有力」、「罷免就是救國 反共就是保台」、「罷免不成功 台灣將送中」等標語，宣傳同意罷免、7月26日票投同意。

罷團說，過程中一位婦人行經舉牌隊伍時，詢問罷團志工「一個鐘頭領多少錢？」，得知志工沒領錢，又拍打志工背部「那麼可憐喔！」，警方隨後上前將婦人帶回派出所。罷團表示，除了這段小插曲外，中和路沿街舉牌宣傳的志工，仍收到許多支持罷免的民眾鼓勵、加油。

國民黨立委張智倫（前左）上午在中和活動中心舉辦反罷免政策說明會，國民黨主席朱立倫（前右）受到民眾熱烈歡迎。記者陳正興／攝影
國民黨立委張智倫（前左）上午在中和活動中心舉辦反罷免政策說明會，國民黨主席朱立倫（前右）受到民眾熱烈歡迎。記者陳正興／攝影
雙和罷團今上午在中和市民活動中心場外，集結約70位志工，距離活動場地不到100公尺的中和路紅磚道上，舉著「翻轉雙和、捍衛民主」。圖／讀者提供
雙和罷團今上午在中和市民活動中心場外，集結約70位志工，距離活動場地不到100公尺的中和路紅磚道上，舉著「翻轉雙和、捍衛民主」。圖／讀者提供

罷免 張智倫

延伸閱讀

大罷免決戰投票率 黃志雄：若低五成 新北六席都危險

影／韓國瑜臨時取消改影片助講、侯友宜未現身 朱立倫這麼說

影／賴清德宣布啟動團結十講 朱立倫：事情做好最重要

賴清德啟動團結十講 朱立倫酸：團結台灣還是個人權力

相關新聞

反罷大戰在即！黃呂錦茹仍續押代理主委傳倦勤 戴錫欽今否認

全台大罷免7月26日投票，原反罷操盤手、北市黨部主委黃呂錦茹因涉死亡連署案遭續押3個月，面對大罷免大戰在即，近日也傳出議...

【重磅快評】罷免十講 賴總統的開戰宣言

726罷免決戰，賴清德總統今起展開「團結國家十講」，民進黨一改過去扭捏姿態，賴總統即將華麗登場，以國家元首名義吹響大罷免...

影／台中罷藍委3個選區連署衝刺 民團和民代齊動員上街頭

大罷免二階連署最後8天補件衝刺中，台中罷免藍委的中二顏寛恒、中三楊瓊瓔和中八江啟臣團體，今天在豐原區與各級民代開記者會，...

江宜樺稱大罷免國民黨恐掉10席 戴錫欽：北市1席都不能少

第一波罷免國民黨立委將在7月26日第三階段投票。行政院前院長江宜樺認為，從投票率、綠營動員力及熱度來看「國民黨立委可能被...

罷團舉牌宣講隔不到100公尺 張智倫先借路權防擦槍走火

大罷免進入三階投票階段，立委張智倫今在中和辦宣講，現場約近1000位支持者，雙和罷團則在距離不到100公尺的中和路人行道...

白委酸團結國家十講 籲賴總統別重蹈卓榮泰宣講覆轍

賴清德總統自今天晚上開始啟動「團結國家十講」。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，賴總統嘴巴上喊團結，實際上卻在搞大罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。