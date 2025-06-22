罷團舉牌宣講隔不到100公尺 張智倫先借路權防擦槍走火
大罷免進入三階投票階段，立委張智倫今在中和辦宣講，現場約近1000位支持者，雙和罷團則在距離不到100公尺的中和路人行道上舉牌「翻轉雙和、捍衛民主」，宣傳同意罷免、7月26日票投同意。此外，為避免雙方支持者擦槍走火，張智倫團隊不僅申請活動中心，也將搶先申請活動中心外空地的路權。
雙和罷團今上午在中和市民活動中心場外，集結約70位志工，距離活動場地不到100公尺的中和路紅磚道上，舉著「翻轉雙和、捍衛民主」、「罷免投同意 監督更有力」、「罷免就是救國 反共就是保台」、「罷免不成功 台灣將送中」等標語，宣傳同意罷免、7月26日票投同意。
罷團說，過程中一位婦人行經舉牌隊伍時，詢問罷團志工「一個鐘頭領多少錢？」，得知志工沒領錢，又拍打志工背部「那麼可憐喔！」，警方隨後上前將婦人帶回派出所。罷團表示，除了這段小插曲外，中和路沿街舉牌宣傳的志工，仍收到許多支持罷免的民眾鼓勵、加油。
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