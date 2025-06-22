反罷大戰在即！黃呂錦茹仍續押代理主委傳倦勤 戴錫欽今否認

全台大罷免7月26日投票，原反罷操盤手、北市黨部主委黃呂錦茹因涉死亡連署案遭續押3個月，面對大罷免大戰在即，近日也傳出議長戴錫欽代理主委職務「倦勤」。戴錫欽今下午出席國民黨反惡罷北市客家後援會活動時澄清，沒有倦勤這件事。

不過被問是否會覺得累，是因資源比較難湊齊？戴錫欽坦言，被罷免的立委按照規定是不能募款，黨部依規定可以募集一些相關的資源來做反罷免活動。但過去大家都知道，台北市黨部因為黃呂主委出錢出力，對國民黨非常支持，這個部分怎麼填補空缺，募集足夠資源協助五位立委辦相關活動，的確是一個考驗，但他會全力以赴。

戴錫欽今天出席反罷免活動說，他沒有倦勤，而是本來來代理台北市黨部主委，是因為黃呂主委被羈押，原先羈押期是2個月，當時才設定說2個月，如果黃呂主委順利交保的話，當然就完成階段任務，黃呂主委續押，當然他就繼續代理下去。

對於接下來的反罷免行動，戴錫欽表示，選委會已經在6月12日宣布7月26號就是第三階段投票，北市黨部會以這個期程為原則，該辦的活動，包括今天北市客委會跟中央客委會共同主辦的客家後援會反罷、7月5號在市府廣場前辦的台北市反罷免活動、還有選前之夜等。另外，黨部也會規畫所有的黨籍議員，跟五位優秀的國民黨的立委共同站路口或是宣傳造勢等，都陸續在安排當中。