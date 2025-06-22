白委酸團結國家十講 籲賴總統別重蹈卓榮泰宣講覆轍

賴清德總統自今天晚上開始啟動「團結國家十講」。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，賴總統嘴巴上喊團結，實際上卻在搞大罷免，難道不是右腳踩到左腳，也希望不要再重蹈行政院長卓榮泰先前「大宣講」的覆轍，「總統是團結的象徵，當家不鬧事。」

總統府發言人郭雅慧昨天說明，賴總統即將啟動「團結國家十講」，預計針對不同主題說明國家面臨的挑戰、政府因應政策，其中第一講為今天晚間受邀出席國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會活動，屆時也將在年會中以「國家」為主軸發表演說。

張啓楷今天受訪時指出，賴總統要啟動團結國家十講，同一時間卻跟反共護台志工聯盟志工曹興誠、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人搞大罷免，嘴巴上喊著要團結，實際上卻在撕裂台灣，難道不是右腳踩到左腳，所謂的團結只是一種包裝，其實只是想要推銷大罷免。

張啓楷說，賴總統所謂的團結國家十講，希望不要重蹈卓榮泰大宣講的覆轍，例如民進黨立委王義川上台唱歌、內政部長劉世芳等部會首長上台強推大罷免，總統是團結的象徵，理應是當家不鬧事，「政府不好好治國，最後一定得不到台灣人民的認同。」