快訊

宜蘭神農商圈大停電、新月廣場瞬間陷入黑暗 客人受驚嚇

伊朗被美國轟炸，「抵抗軸心」是否有能力反擊？

才被爆食安又惹議！周氏蝦捲「消費送一份蝦捲」被網酸 粉專小編回應了

大罷免決戰投票率 黃志雄：若低五成 新北六席都危險

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄說，最後關頭藍軍要集中力量反罷，若新北投票率能破5成，應該6席都能安全過關，若投票率低於5成，可能6席都危險，這場大罷免戰役就是支持者的總動員。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市黨部主委黃志雄說，最後關頭藍軍要集中力量反罷，若新北投票率能破5成，應該6席都能安全過關，若投票率低於5成，可能6席都危險，這場大罷免戰役就是支持者的總動員。記者王慧瑛／攝影

新北有5名國民黨立委面臨罷免考驗，7月26日即將投票見真章，另一名區域藍委羅明才罷免案尚在補件中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，最後關頭藍軍要集中力量反罷，若新北投票率能破五成，應該六席都能安全過關；若投票率低於五成，可能六席都危險，這場大罷免戰役就是支持者的總動員。

立委張智倫今天上午在中和活動中心辦反罷造勢，立法院長韓國瑜因為出國參加孩子畢業典禮，返程班機延誤未能趕上，市長侯友宜也因為忙於市政行程未到場，由副市長劉和然上場代打。黃志雄也在場待1個多小時，他觀察藍軍支持者反罷熱度有上升，要持續宣傳出來投票，才能迎戰罷免浪潮。

黃志雄說，侯市長是新北隊長一定會發揮母雞角色，但因為正值議會定期會市政總質詢期間，周六周日市政行程及活動行程都忙，有邀請市長出席，但最後因為行程較多趕不及，派副市長劉和然也具代表性。

黃志雄感嘆，7月26日投票時間，許多罷團早已掌握，否則哪可能第一時間宣傳車就開始上街宣傳，「政治、司法綁在一起，起訴後也不給被告交保，罷免案投票期程與節奏，明顯是政治與司法相互配合」。黃志雄還說，說不定7月又有大動作，刻意要催化選情，藍軍嚴陣以待。

黃質疑，罷團總司令就是賴清德總統，民進黨立院黨團總召柯建銘也毫不避嫌，藍軍要化解罷免危機的方式就是集中力量反罷，若新北投票率能過五成，應該六席區域藍委都能保住，若投票率低於五成，恐怕風險就拉高。

中廣董事長趙少康領軍的戰鬥藍昨天在台北市辦北北基合體造勢反罷，黃志雄透露，戰鬥藍也會到新北辦一場，一樣會以區域聯防概念來規畫。選前之夜、黃金周的造勢，目前正由中央黨部規畫中。

黃志雄 罷免 投票率 國民黨 反罷

延伸閱讀

影／韓國瑜臨時取消改影片助講、侯友宜未現身 朱立倫這麼說

原定出席張智倫反罷宣講 韓國瑜因班機變動來不及返台

綠地方黨部發起大罷免總攻 藍營：賴清德沒主導騙誰？

助講反罷戰綠火力全開 劉和然再批：民進黨就是在欺負新北

相關新聞

大罷免決戰投票率 黃志雄：若低五成 新北六席都危險

新北有5名國民黨立委面臨罷免考驗，7月26日即將投票見真章，另一名區域藍委羅明才罷免案尚在補件中。國民黨新北市黨部主委黃...

國民黨連署造假被起訴 綠委喊話盧秀燕：你挺造假嗎？

大罷免進入投票決戰，台中市長盧秀燕昨天啟動全國輔選。但是，民進黨籍的立法委員何欣純說，從台北和台南地檢署的地檢署起訴書顯...

影／韓國瑜臨時取消改影片助講、侯友宜未現身 朱立倫這麼說

大罷免進入三階投票階段，立委張智倫今在中和辦宣講，現場約近1000位支持者。原先預告出席的立法院長韓國瑜臨時取消，改由影...

白委酸團結國家十講 籲賴總統別重蹈卓榮泰宣講覆轍

賴清德總統自今天晚上開始啟動「團結國家十講」。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，賴總統嘴巴上喊團結，實際上卻在搞大罷...

市場掃街催罷免王鴻薇遭嗆「趕快走」 綠議員：尊重不同立場

中選會日前公布罷免二階審查結果，第一波共有24位立委進入三階投票，將於7月26日舉行，民進黨發言人吳崢、議員林亮君今也到...

謝龍介稱罷免過關稅金多繳1萬　許智傑：危言聳聽

國民黨立委謝龍介昨出席北北基反惡罷團結大會時指出，若罷免案過關，民眾不但無法領取現金普發1萬元，明年稅金還會增加1萬元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。