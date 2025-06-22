大罷免決戰投票率 黃志雄：若低五成 新北六席都危險

新北有5名國民黨立委面臨罷免考驗，7月26日即將投票見真章，另一名區域藍委羅明才罷免案尚在補件中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，最後關頭藍軍要集中力量反罷，若新北投票率能破五成，應該六席都能安全過關；若投票率低於五成，可能六席都危險，這場大罷免戰役就是支持者的總動員。

立委張智倫今天上午在中和活動中心辦反罷造勢，立法院長韓國瑜因為出國參加孩子畢業典禮，返程班機延誤未能趕上，市長侯友宜也因為忙於市政行程未到場，由副市長劉和然上場代打。黃志雄也在場待1個多小時，他觀察藍軍支持者反罷熱度有上升，要持續宣傳出來投票，才能迎戰罷免浪潮。

黃志雄說，侯市長是新北隊長一定會發揮母雞角色，但因為正值議會定期會市政總質詢期間，周六周日市政行程及活動行程都忙，有邀請市長出席，但最後因為行程較多趕不及，派副市長劉和然也具代表性。

黃志雄感嘆，7月26日投票時間，許多罷團早已掌握，否則哪可能第一時間宣傳車就開始上街宣傳，「政治、司法綁在一起，起訴後也不給被告交保，罷免案投票期程與節奏，明顯是政治與司法相互配合」。黃志雄還說，說不定7月又有大動作，刻意要催化選情，藍軍嚴陣以待。

黃質疑，罷團總司令就是賴清德總統，民進黨立院黨團總召柯建銘也毫不避嫌，藍軍要化解罷免危機的方式就是集中力量反罷，若新北投票率能過五成，應該六席區域藍委都能保住，若投票率低於五成，恐怕風險就拉高。

中廣董事長趙少康領軍的戰鬥藍昨天在台北市辦北北基合體造勢反罷，黃志雄透露，戰鬥藍也會到新北辦一場，一樣會以區域聯防概念來規畫。選前之夜、黃金周的造勢，目前正由中央黨部規畫中。