國民黨連署造假被起訴 綠委喊話盧秀燕：你挺造假嗎？

大罷免進入投票決戰，台中市長盧秀燕昨天啟動全國輔選。但是，民進黨籍的立法委員何欣純說，從台北和台南地檢署的地檢署起訴書顯示，國民黨的地方黨部大量的偽造連署書，偽造比例甚至達96%，盧市長你挺造假嗎？

她說，民主政治裡面所有的政治人物本來就應該經過民意的檢視，國民黨地方黨部之前假公民團體要罷免她的時候，她也多次的明白表示願意接受民意檢視。

何欣純說，罷免是公民的權利，也是民主最重要的體現，她要問盧市長妳反民主嗎？大家都看得到大罷免是公民團體發動的，是志工在街頭一份一份的收，絕對不是民進黨所主導，建議國民黨應該要細心的反思，何以掌握了立法院才一年就引起如此大的民怨。

她說，盧市長你最近才說有錯就認錯就好，也希望妳能夠身體力行，請你好好的跟朱立倫說有錯認錯就好。