市場掃街催罷免王鴻薇遭嗆「趕快走」 綠議員：尊重不同立場

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨發言人吳崢（右二）與北市議員林亮君（右三）今天與罷團成員到北市松江市場掃街催票，並現場直播向支持者喊話。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人吳崢（右二）與北市議員林亮君（右三）今天與罷團成員到北市松江市場掃街催票，並現場直播向支持者喊話。記者潘俊宏／攝影

中選會日前公布罷免二階審查結果，第一波共有24位立委進入三階投票，將於7月26日舉行，民進黨發言人吳崢、議員林亮君今也到松江市場掃街宣傳「同意罷免」。兩人表示，大罷免不是針對單一選區立委，而是全國性政治運動，不管是二階已通過或需要補件，民進黨公職都會視同「選舉模式」全力支援。

林亮君今天與吳崢一同到松江市場掃街，呼籲民眾7月26日站出來投下「同意罷免」王鴻薇，兩人進到市場多數攤販也都相當熱情，也有民眾上前加油打氣，不過有於掃街拜票人相當多，影響市場動線，也有民眾、攤販嗆聲「趕快走」、「不要擋在這」。

林亮君表示，松江市場已來過很多次，市場也能遇到各種不同立場的民眾，遇到任何狀況都很正常，大家就是互相尊重，而接下來進入三階，民進黨公職將進入選舉狀態，包含公園、市場、路口、垃圾車等深入大街小巷，呼籲大家下架親中暴力立委，而她也透過電話語音等各種不同管道催票，告訴中山區選民26日出門投票。

吳崢表示，目前有31個選區針對國民黨立委發起罷免有24個立委選區投票，黨內現階段沒有分第一、第二波投票，更沒有所謂精準重點罷區，這31個選區都要全力衝刺拉抬投票率，不會放棄，大罷免不是針對個別立委行動而是對過去一年藍白主導國會亂說不，是全國性政治運動，民進黨會全力宣傳把投票率拉高，支援每個選區。

而林亮君先前遭「裸照」威脅，林也表示，昨天已完成報案，相關資料都已交由檢方去偵辦跟調查，當然也有很多政治立場不同者傳訊稱她「自導自演」，但面對「性」的威脅，對女生的傷害都是最大的，且現今AI技術相當成熟，很有可能發生以假亂真的狀況，呼籲民眾若遇到這樣的狀況，也應要挺身而出，不管政治立場是什麼，沒有人應該要受到這樣的對待跟威脅。

民進黨發言人吳崢（左二）與北市議員林亮君（左一）今天與罷團成員到北市松江市場掃街催票，向支持者請託拜票。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人吳崢（左二）與北市議員林亮君（左一）今天與罷團成員到北市松江市場掃街催票，向支持者請託拜票。記者潘俊宏／攝影

罷免 民進黨 林亮君 吳崢

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