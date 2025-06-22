市場掃街催罷免王鴻薇遭嗆「趕快走」 綠議員：尊重不同立場

中選會日前公布罷免二階審查結果，第一波共有24位立委進入三階投票，將於7月26日舉行，民進黨發言人吳崢、議員林亮君今也到松江市場掃街宣傳「同意罷免」。兩人表示，大罷免不是針對單一選區立委，而是全國性政治運動，不管是二階已通過或需要補件，民進黨公職都會視同「選舉模式」全力支援。

林亮君今天與吳崢一同到松江市場掃街，呼籲民眾7月26日站出來投下「同意罷免」王鴻薇，兩人進到市場多數攤販也都相當熱情，也有民眾上前加油打氣，不過有於掃街拜票人相當多，影響市場動線，也有民眾、攤販嗆聲「趕快走」、「不要擋在這」。

林亮君表示，松江市場已來過很多次，市場也能遇到各種不同立場的民眾，遇到任何狀況都很正常，大家就是互相尊重，而接下來進入三階，民進黨公職將進入選舉狀態，包含公園、市場、路口、垃圾車等深入大街小巷，呼籲大家下架親中暴力立委，而她也透過電話語音等各種不同管道催票，告訴中山區選民26日出門投票。

吳崢表示，目前有31個選區針對國民黨立委發起罷免有24個立委選區投票，黨內現階段沒有分第一、第二波投票，更沒有所謂精準重點罷區，這31個選區都要全力衝刺拉抬投票率，不會放棄，大罷免不是針對個別立委行動而是對過去一年藍白主導國會亂說不，是全國性政治運動，民進黨會全力宣傳把投票率拉高，支援每個選區。