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影／韓國瑜臨時取消改影片助講、侯友宜未現身 朱立倫這麼說
據了解，韓國瑜原先要出席宣講，但日前出國參加小孩畢業典禮，因航班延遲最終無法出席。不過韓國瑜今透過影片助講，指台灣面臨內外交迫、內憂外患，美國關稅、中共軍演及大罷免在即，不能再蹉跎，他身為雙和長大的孩子，盼雙和鄉親支持立委張智倫、林德福繼續在立院監督政府。
侯友宜今也並未現身站台，劉和然今受訪指，是跟侯兩人分工，市長今日有其他行程無法趕來，就由他代為出席。朱立倫受訪也說「您放心」，侯市長跟每位委員都是密切配合，且預計新北將安排一場聯合造勢，也會到台北或其他地方幫忙立委宣傳反惡罷。
至於「館長」陳之漢談國民黨主席改選，指朱立倫操持黨務很辛苦，政黨領袖該輪替就輪替，並提議台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都是好人選。朱立倫強調，全黨都有共識，包含他跟盧秀燕有一個共識，就是團結反惡罷，共同努力為台灣打拚。
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