影／韓國瑜臨時取消改影片助講、侯友宜未現身 朱立倫這麼說

罷免 進入三階投票階段，立委 張智倫 今在中和辦宣講，現場約近1000位支持者。原先預告出席的立法院長 韓國瑜 臨時取消，改由影片助講，新北市長 侯友宜 也同樣有其他行程，由新北副市長劉和然出席。而 國民黨 主席 朱立倫 則說，侯跟每位委員都是密切配合，預計新北將安排一場聯合造勢，也會到台北及其他地方。

據了解，韓國瑜原先要出席宣講，但日前出國參加小孩畢業典禮，因航班延遲最終無法出席。不過韓國瑜今透過影片助講，指台灣面臨內外交迫、內憂外患，美國關稅、中共軍演及大罷免在即，不能再蹉跎，他身為雙和長大的孩子，盼雙和鄉親支持立委張智倫、林德福繼續在立院監督政府。

侯友宜今也並未現身站台，劉和然今受訪指，是跟侯兩人分工，市長今日有其他行程無法趕來，就由他代為出席。朱立倫受訪也說「您放心」，侯市長跟每位委員都是密切配合，且預計新北將安排一場聯合造勢，也會到台北或其他地方幫忙立委宣傳反惡罷。