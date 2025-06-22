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民進黨培訓破浪志工 號召青年支援罷團

中央社／ 台北22日電

民進黨青年部以「打破藍白浪花」為理念，招募「夏日破浪行動」青年志工。民進黨表示，這次夏日破浪行動將有200多名青年部「國務青」及志工一同參與，其中許多報名的志工是在學學生，趁著暑假期間，為台灣民主盡一份心力。

民進黨今天透過新聞稿表示，夏日破浪行動青年志工培訓，邀請南投縣議員沈夙崢和基隆市議員張之豪為青年志工開設罷免宣講課程，大力宣傳7月26日罷免藍委「投同意」。

民進黨青年部副主任吳奕柔表示，這次「夏日破浪行動」將有200多名青年部「國務青」及志工一同參與，其中許多報名的志工是在學學生，趁著暑假期間，想用自己的力量為台灣民主盡一份心力。

吳奕柔說，青年部昨天舉辦志工培訓，邀請艱困選區的地方議員親身分享，共有60多名志工線上與實體參與。

沈夙崢擔任培訓講師，向青年志工分享親身經驗，提到街講內容要簡要易懂、因地制宜，了解基層民眾最切身在乎的事。

沈夙崢帶領志工現場分組、練習宣講，模擬街頭上可能遇到的突發狀況，以「萬物皆有裂痕，那就是光照進來的地方」，勉勵台灣的年輕人就是那道光芒，能將民主的光照進每個角落。

張之豪分享準備街頭宣講內容的技巧，建議青年志工可以同理不同立場的人，或從對方的角度思考，用民眾理解的語言來溝通。張之豪以「罷免連署不是為了報復誰，而是送給母親台灣的一朵康乃馨」為例，強調可以用不同的論述方式，說服基層選民。

民進黨青年部表示，現場參與「夏日破浪行動」培訓的青年志工，許多在近期已有參與各罷團街頭宣講的經驗。培訓課程最後，青年志工們拿出罷團的扇子、背心和文宣合照，展現青年朋友自主參與罷免運動的行動力與決心。

青年 罷免 民進黨

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