賴清德啟動團結宣講 學者：透過縝密政治計畫推升罷免

大罷免之際，賴總統今起赴各地民間社團展開「團結國家十講」，挨批「明講團結、暗助罷免」。學者直指，背後目的正是助攻罷免，且是一連串縝密的政治計畫，從國安簡報展開鋪墊，再訴諸民間社團、群眾，進而讓罷免達到高潮，也能維持總統威儀、達到議題延燒效果，卻讓總統自失高度。

根據總統府規劃，團結宣講主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，首站前進新北扶輪社聯合例會。賴總統強調，他要以最直接的方式主動向國人說明台灣此刻面臨的挑戰及如何向前走，讓「團結」成為台灣最堅實的防線。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，總統身為國家最高領導人，理應團結社會、包容多元意見，過去賴清德總稱尊重公民、未介入罷免，卻在中選會宣布罷免三階投票日隔天馬上組織宣講活動，顯然早有意圖，更坐實以總統高度介入罷免，如同過去那句「青鳥會飛出來」，引發人民對他的不信任。

劉嘉薇援引近日民調指出，賴清德信任度呈現高度分歧，信任者很信任，不信任者很不信任，走向極端對他個人與台灣社會來說都是警訊，她提醒總統應贏得多數人民的信任，而非分化人民，如此有失高度，也忽略國際情勢混亂，理應將焦點放在穩定民生或分析美方戰略。

「這是一連串縝密的政治計畫。」文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥形容，賴政府透過文火慢燒，從6月16日邀在野領袖國安簡報開始，想以中共對台絞殺為背景，但計畫未果，現在轉向民間社團、群眾，塑造共同敵人為中共的訊號。自6月20日開始每周發動場宣講，結束時間恰為7月20日，推升罷免氣勢到最高潮。

不過，曲兆祥認為，綠營陽謀能否成功，勝負關鍵仍在中間選民的投票意願，是否會因宣講認為老共罪大惡極，只會修理台灣，趨勢仍待觀察。

文化大學廣告系教授鈕則勳點出，賴清德欲透過宣講達到「一招三效」，不只扳回先前被藍白拒絕國安簡報的顏面，藉由形塑主場強化總統威儀，並將高度拉到國家團結，再藉宣講主題開拓戰場、讓議題延燒，透過宣布新政策或批評反對黨，讓在野疲於因應，且從時機點來看，賴實為藉此助威大罷免，進而鞏固綠營基本盤，讓罷免力量為之一振。