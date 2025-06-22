藍委備戰糧草轉守為攻 巷弄看板戰全面啟動726不同意

大罷免投票於7月26日登場。賴清德總統今也將在新北啟動首場「團結國家十講」，被視為大罷免宣講。國民黨方面已全面啟動「愛國者行動」，除了與藍營縣市長連線，地方守護、並協調跨區域聯防，也陸續透過文宣、看板全面出擊。

國民黨指出，早在民進黨發動大惡罷、嘗試以抹黑造謠來製造仇恨時，國民黨就陸續推出網站、文宣、影片來反制，堅守理念，呈現事實。在中選會確定罷免投票日期後，黨籍立委已在選區紛紛掛起看板與文宣，加強宣傳726上街投下不同意票。

黨主席朱立倫日前與桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕見面，一一研討各地戰略，並以縣市長為指揮官，領導各地，貼合各地特色一一守護。同時，協調跨區域的力量，整合成立「護民主助講團」，集合黨內所有成員一起阻止民進黨的大惡罷行動。

黨內人士表示，愛國者行動以陸空並進模式、深入陸戰組織、區域聯防帶動投票、擴大同盟爭取在野最大化、透過街頭宣講和大型造勢，由小到大擴大宣傳政績與凸顯綠營罷免理由的不正當性。對於罷團與綠營近期追擊的司法爭議，也會透過文宣論述即時澄清與主打辦藍不辦綠的雙標。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨及罷團把看板戰當議題，根本是沒有議題找議題，其實國民黨立委們早早就掛上看板，這很多都是熱心支持者提供空間，那期間就是在等投票日期確定，一次完成設計，不用重複做，因此預計下周會有更多掛上；像今天有客家後援會成立大會，接下來也會有更多不同族群的後援會成立。

國民黨立委廖先翔分享，目前雖然遇到罷免，但現階段自己的廣告物都是地方建設進度的監督報告，民眾還是會希望立委應該把重點放在自身的職責上，這才是最好的反罷免宣傳，因此不會立即把看板調整成反罷免的設計，會再更接近投票日時才調整，現階段的反罷免會以衛生紙、扇子、濕紙巾等文宣小物宣傳。