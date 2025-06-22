賴清德啟動團結十講 朱立倫酸：團結台灣還是個人權力

賴清德總統今在新北啟動首場「團結國家十講」，外界視為大罷免宣講。國民黨主席朱立倫說，賴目的是為了團結台灣還是他個人的權力？總統應該回應、解決人民關心議題，而不是到處去講個人或一黨之私。

朱立倫今赴中和為立委張智倫站台，呼籲支持者7月26日出來投下不同意票。針對賴清德今啟動首場「團結國家十講」，他酸不知道總統的目的，為了團結台灣還是個人的權力？只為一人之私、一黨之私就想消滅在野黨，罷免在野黨委員，這是民主國家的首例、惡例，如果這樣方式會團結，全世界都為了團結罷免國會議員嗎？

朱立倫說，總統應該要回答的是人民關心的這些問題，包括荷包是否變少，孩子是否買得起房？能否就業？美國關稅到底是幾％？美元匯率是多少？ 美債會不會讓外匯存底減少？治安、司法、國防安全每一項都是，民眾關心的議題，賴總統今天所謂團結國家十講，應該講幫人民解決什麼問題，而不是到處去講個人或一黨之私的國家權力。

至於賴並未公布團結國家十講時程，是否刻意壓在7月26日前罷免投票前？朱則嗆，民進黨不用演雙簧，民進黨立院黨團總召柯建銘從去年在立院，或多次談話中都提到要大罷免，甚至前一個月就確定726投票日期，這不是算數、神算，所有事情是早就安排好了。