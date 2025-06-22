黃國昌批「國安十講」假團結真鬥爭 籲賴清德公開對談

賴清德總統日前啟動「國安十講」，強調團結全國、穩定政局，但民眾黨主席黃國昌今出席「成吉思汗全國健美公開賽」受訪時表示，所謂「十講」實為「鬥爭十講」，批評民進黨對在野黨實施無差別罷免，並藉由司法檢調追殺在野。他也呼籲賴總統公開對談「人民關心的十大民生議題」，以正視民意、促進團結。

黃國昌直言，「嘴巴講團結，實際行為卻在鬥爭」，甚至對在野黨展開「無差別罷免」，讓社會更加撕裂。他也批評民進黨稱國安簡報內容因在野黨主席不聽，所以報告給台灣民眾聽，但國安簡報民進黨之前說是機敏資訊，卻又對外公開說明，「顯示民進黨的雙標與心口不一」。

黃國昌說，若總統真有心團結社會，應與在野黨進行對話，針對人民關心的議題進行公開討論，「讓人民看到實質對話，而不是政治操作」。他並強調，民眾黨從去年至今，持續在全台舉辦說明會與公民對話，接下來也將針對8月23日核三研議公投，在全國多地進行能源政策宣講，主張提供穩定、可負擔的電力。

針對民眾黨中央委員張凱鈞日前出席海峽論壇，是否代表黨中央出席，引發黨內關注，黃國昌回應指出，民眾黨未派代表參加本屆海峽論壇，張凱鈞是以個人名義出席，強調「釐清事實才能理性討論」。

至於坊間傳出有「大陸事務委員會副首長」在論壇上發言，黃國昌駁斥此說法，表示黨內根本沒有此一職稱，痛批「媒體假訊息滿天飛」，呼籲各界以事實為本，勿再散播錯誤資訊。