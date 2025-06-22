原定出席張智倫反罷宣講 韓國瑜因班機變動來不及返台

新北市國民黨立委張智倫今天（22日）上午9時30分在選區舉辦「反惡罷，護民主」政策說明會，邀請立法院長韓國瑜上台助講，但韓國瑜卻未依約現身，引發議論。張智倫辦公室表示，韓國瑜目前人在國外，因航空公司調整班機時間，因此無法及時返台。

張智倫辦公室表示，據韓幕僚轉達，韓國瑜日前請假出國，到加拿大參加其兒子韓天的大學畢業典禮，但因航空公司大幅改動航班時間，找不到合適航班能夠及時返台，因此無法出席張智倫的「反惡罷，護民主」政策說明會。

除了韓國瑜外，張智倫今天的反罷說明會還邀請國民黨主席朱立倫、新北市副市長劉和然、立委吳宗憲等人站台助講。不過，先前也曾是新北市中和區選出立委的韓國瑜，被視為這次反罷宣講的最大亮點。