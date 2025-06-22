賴清德團結十講 柯志恩批「口蜜腹劍」：根本為大罷免動員催票！

正值大罷免之際，總統賴清德今（22）日啟動「團結國家十講」，深入民間發表十場演說，期望以理性對話促成共識、推動改革。對此，國民黨立委柯志恩在臉書發文諷刺：「果然一切按（民進黨立院黨團總召）柯建銘的劇本演出，最後總統將大登場」，質疑賴清以「團結」為糖衣，實則為大罷免動員催票。

柯志恩指出，賴政府口口聲聲宣稱要「社會對話」，實則以「團結」為糖衣，包藏肅清異己、消滅在野的毒藥，宣稱社會對話、凝聚共識，實則為大罷免動員催票，這種口蜜腹劍、面善心狠的兩手策略，正是赤裸裸的謊言與欺騙。

柯志恩批評，最令她不齒的是，迄今府院黨敢做卻不敢當，天天把大罷免掛嘴吧，所有大絕招盡出，從卓內閣下鄉宣講還不夠，如今再請總統粉墨登場，「只要有腦袋的任何人都知道民進黨就是大罷免的主謀」。

柯直言，賴貴為一國元首，竟配合演出十場政治動員與鬥爭的戲碼，還大言不慚地打著「團結」的旗號，宛如披著「團結」的羊皮，卻暗謀「吞噬羊群」的惡狼，實在讓中間選民、知識分子和多數民眾唾棄這群演技拙劣的權力飢渴者。

柯志恩也引述前副總統呂秀蓮與部分學者看法，指稱目前罷免行動是「民主國家中極為罕見的倒退行為」，已嚴重撕裂社會。她更警告，賴清德恐將成為憲政史上背離民主原則的負面典範。

柯志恩感嘆，賴清德「對民主的堅定承諾」如今安在？當年以救人為志的賴清德醫師，其仁心仁德是否亦已消失不見？如今站在權力高峰上的總統，不再是醫治國家的良醫，已在戴上「權力魔戒」之後迷失自我。她認為賴清德現在只想壓制所有反對聲音，全面肅清在野黨，將追隨者作為剷除異己的工具。「請問賴總統，你有用心治理國家嗎？你真的愛國家、愛人民嗎？」

柯志恩最後仍呼籲賴總統停止這場荒謬的「假團結、真撕裂」大爛戲，謹記行醫救人的初衷，勿再讓國家墜入分裂與仇恨的深淵。