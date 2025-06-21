江宜樺：總統支持罷免反對黨 另類台灣奇蹟

大罷免成案，行政院前院長江宜樺質疑，罷免應該是地方民眾針對選區立委，如今卻是執政黨對反對黨發動的政治鬥爭，賴總統更毫不掩飾他的支持，真是「另類的台灣奇蹟」。東華大學教授施正鋒則說，必須將大罷免視為對賴清德的不信任投票。

長風基金會舉辦二○二五突破論壇「大罷免之後的台灣政局：走向專制或制衡？」身兼董事長的江宜樺質疑，罷免雖然是民主的機制，但應該是地方民眾針對選區立委，如今卻是執政黨對反對黨發動的政治鬥爭，對民主常態而言非常不可思議，尤其從沒有一個國家元首會跳下來罷免反對黨，賴總統卻毫不掩飾他對大罷免的支持，真是「另類的台灣奇蹟」。

施正鋒說，賴清德的性格骨子裡就是鬥雞，但民主政治而言，說服才是權力與領導力的來源，連美國總統在面臨朝小野大時，也是要一票一票爭取國會支持的，但賴清德就是拉不下這個臉。

台北大學公共行政與政策學系教授劉嘉薇分析，由於媒體先前的議題設定，可能讓大眾以為主流意見是同意罷免方，如今反罷免的民意逐漸願意表態，因此藍白若要動員不同意大罷免，就是要告訴大眾「你才是主流」。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，距離投票剩一個月左右，除非發生「海嘯級」議題，不易發生根本性轉變。藍營的危機還是在「投票率」，遭到罷免的藍委「沒有人是安全的」。