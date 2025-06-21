新聞眼／對親綠罷團 中選會縱容違規

中選會前天公告罷免第三階段投票日期為七月廿六日，經統計，這批準備進入被罷免的國民黨立委，在第二階段連署過程中，無效連署竟合計高達十五萬份。中選會僅剔除不告發的做法，固然在法律面能過關，卻引發是否符合社會觀感、雙重標準等質疑。

首先要先確認一件基本事實，第一階段提議人與第二階段連署人重複，是不是錯誤的事情？這答案顯而易見，當然不被法律所允許，否則中選會也無需剔除。但現在綠營上下竟開始帶風向，極力論述「這只是重複連署，不像國民黨是抄寫偽造」，試圖將大量違規樣態，描述的雲淡風輕。

重複連署固然屬於情節較不嚴重的違規樣態，但終究是不對的事情，中選會在對付藍營罷免綠委連署時，動輒以超高標準檢視，對待親綠罷團就變了一張臉，縱容違規連一句譴責都說不出口，綠色雙標再添一筆。

中選會身為主管機關，明知法規上存在「重複連署無罰則」漏洞，卻當作沒看到，任由親綠罷團大鑽巧門，同樣難辭其咎；從實務面來說，重複連署對罷團而言是零成本，最壞情況就是被剔除掉，這條規定根本缺乏對應配套。

親綠罷團正是看準法規漏洞，在第一、二階段連署時，就大喇喇地宣傳「兩次都簽」，公然鼓勵違規行為的背後，除了為求罷免不擇手段的投機心態，更仗勢著有中選會這個「綠友友」當靠山，有恃無恐。

中選會近期發布新聞稿，對藍白質疑，不時出現「法盲等級」、「錯誤神邏輯」等措辭強硬地批評；對照擺在眼前的超大量重複連署違規，「剔除掉就當沒事」態度出現明顯落差，這種為執政黨助攻意圖消滅在野黨的雙標，最終傷及的還是中選會所剩無幾的公信力。