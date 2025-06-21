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國民黨：罷藍第二階段有15萬份無效連署

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
國民黨立院黨團昨天質疑，罷藍第二階段有十五萬多份無效連署，要求中選會告發。（中央社）
國民黨立院黨團昨天質疑，罷藍第二階段有十五萬多份無效連署，要求中選會告發。（中央社）

中央選舉委員會公布罷免第三階段投票日期定在七月廿六日。國民黨立院黨團昨舉行記者會質疑，罷免藍委第二階段連署書約十五萬多份為無效連署，無效率達約百分之十三點八一，其中不乏死亡連署，國民黨團要求中選會依職權告發，國民黨團近期亦將提出告發。

國民黨立委羅智強質疑，之前罷免綠委的違規連署，檢方對國民黨全台大抄家，關一堆人。現在有超過十五萬違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

台中市盧秀燕被問及罷藍委連署恐有十幾萬份不合格，她說，司法是不是雙標，是不是辦藍白不辦綠，全國人民都在看。

國民黨立委葛如鈞表示，要符合比例原則，不要辦藍不辦綠，讓人民對司法懷疑，社會被撕裂。

國民黨立院黨團副書記長陳玉珍以罷免國民黨立委鄭正鈐、王鴻薇、洪孟楷連署為例，第一階段提議人、第二階段連署人重複比率均破八成。她質疑是罷團連署提議人簽名之後，一份正本送選委會，一份影本自留存，提議人不能變連署人，否則就是偽造文書。又或是當提議人提案簽名時，同時又簽一份連署書，除違反選罷法，同樣也涉嫌偽造文書。

陳玉珍指出，國民黨立委鄭正鈐罷團在第一階段提議人送七一三八份，但根據中選會審定二階段結果，連署人與提議人重複情形達到五九九九人；國民黨立委洪孟楷一階四七六二份，二階重複有四一九○人；國民黨立委王鴻薇一階有三五六八份，二階重複則是三一四五人；至於國民黨立委丁學忠部分，審定結果更顯示有二九八件偽造情事，其中甚至還有死亡連署。

陳玉珍強調，罷藍委團體第一階段提議人與第二階段連署人重複部分，有抄襲、偽造的嫌疑。中選會宣示只要有一件偽造就會告發，要求中選會依職權告發，國民黨團近期也會提出告發。

國民黨立委許宇甄表示，這不是巧合，是醜陋的配合劇本；不是依法行政，是政治工具的低劣演出。中選會如今竟然墮落為權力的劊子手，假程序之名、行政治整肅之實，將台灣民主一刀畢命。

黨團副書記長翁曉玲表示，高達八成以上都出現重複連署，是罷團提早作業，還是抄寫第一階段？中選會告發了嗎？檢調單位都不用查？是否該一視同仁，拿出辦罷綠團體的標準，進行約談、搜索或羈押？

對於告發時間，陳玉珍表示，會先發公文給中選會。

連署書 罷免 國民黨

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