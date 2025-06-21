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藍營反惡罷大造勢 盧秀燕轟「官逼民反」

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰張曼蘋／台北報導
戰鬥藍昨天在台北榮星花園舉辦北北基反惡罷造勢大會，呼籲選民七月二十六日一定要出來投不同意罷免票。記者潘俊宏／攝影
戰鬥藍昨天在台北榮星花園舉辦北北基反惡罷造勢大會，呼籲選民七月二十六日一定要出來投不同意罷免票。記者潘俊宏／攝影

罷免七月廿六日投票，藍營昨舉辦反惡罷大造勢，台中市長盧秀燕登高一呼，強調「官逼民反」，民進黨鬥在野黨、鬥地方政府、鬥租屋族，呼籲民眾一定要出來投不同意票；賴清德總統今天將「大登場」，赴各地社團展開「團結國家十講」。藍綠別苗頭，大罷免肉搏戰正式開打。

北北基反惡罷造勢

「戰鬥藍」領袖中廣前董事長趙少康昨舉辦北北基聯合反惡罷造勢大會，包括國民黨主席朱立倫、盧秀燕、台北市前市長郝龍斌、民眾黨立委張啓楷、「館長」陳之漢等人合體藍委，拉抬反罷免氣勢。

參與反惡罷大造勢的盧秀燕表示，賴清德去年五二○就職，執政起手式是放「青鳥」出來政治追殺；民進黨發動野三波鬥爭，第一波鬥國會議員，只要是在野黨，不管做的怎樣都統統罷免，第二波鬥地方首長、地方政府，砍地方補助款，第三波鬥租屋族，因為絕大多數都沒投票給賴清德。

盧秀燕強調，要阻止民進黨、民進黨立院黨團總召柯建銘、賴清德胡作非為、政治追殺人民，一定要出來投不同意票，票票入匭。「您的一票可以導正賴清德，一票不同意，可以讓民進黨收手，不要再搞政治鬥爭」。

朱立倫表示，中選會是民進黨開的、法院是民進黨開的，辦藍不辦綠，「我們要靠所有人民的力量」，七月廿六日一定要站出來。

趙少康說，賴清德說「政治不是零和是競合」，但搞零和的就是賴清德，把國民黨立委都罷光，這不就是零和？他批賴清德搞大罷免是民主最壞的示範。

藍白聯手反惡罷，張啓楷說，國民黨過去曾為民眾黨前主席柯文哲抱不平，這次民眾黨也要挺身而出，「把柯文哲、黃呂錦茹、國民黨幹部一起救出來」。

總統府發言人郭雅慧昨天宣布，賴總統今起赴各地民間社團展開「團結國家十講」。這十場演講主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，首站前進新北扶輪社聯合例會。

賴總統在臉書表示，從制度的根基到對外的布局，從民主的韌性到經濟的繁榮，他都會以最直接的方式，主動向國人說明，台灣此刻正面臨哪些挑戰、政府做了哪些努力、要如何一起往前走。賴總統說「團結國家，從此刻做起」，他邀大家一起參與這場民主對話，讓「團結」成為台灣最堅實的防線。

總統宣講時機敏感

中選會前天才宣布罷免投票日，府方昨隨即宣布啟動「團結國家十講」，遭質疑時機敏感。郭雅慧說，民間團體陸續主動表達邀請，賴總統受邀，希望積極與社會溝通。至於十場演講是否在七月廿六日前完成，郭雅慧說，時程會陸續公布，沒有一定會在哪一個確切時間點要完成。

對於「十講」，朱立倫質疑，民進黨非常矛盾，到底是在扮黑白臉，還是想鬥垮、消滅在野黨？為台灣好，就要反惡罷、戰獨裁。

大罷免肉搏戰開打，民進黨昨天同步發起全國大串連罷免行動，傳達「罷免投同意、反共更有力」主張。記者胡經周／攝影
大罷免肉搏戰開打，民進黨昨天同步發起全國大串連罷免行動，傳達「罷免投同意、反共更有力」主張。記者胡經周／攝影

賴清德 罷免 盧秀燕 民進黨 朱立倫 投票 大罷免 國民黨

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