聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／賴清德登場大清算 欲除在野力量重掌國會

聯合報／ 本報記者屈彥辰
總統府宣布，賴清德總統今起將赴各地展開「團結國家十講」。本報資料照片
總統府宣布，賴清德總統今起將赴各地展開「團結國家十講」。本報資料照片

民進黨鐵了心要靠「大罷免」奪回立法院多數席次，已是赤裸裸的政治現實。這場罷免戰，不再是單一選區的政治檢驗，而是一場由執政黨高層主導、總統親自上陣的「全面性政治清算行動」。目的是清除在野力量、重掌立法權，讓國會再次淪為民進黨一黨獨大、毫無監督的政治機器。

今年二月，民進黨立院黨團總召柯建銘曾語出驚人，稱賴清德總統將會有個「大登場」，親自力挺罷免，屆時整個罷免行動就會「大成功」。當時，綠營內部甚至有親近賴清德的人士信誓旦旦否認，表示賴總統「百分之百不會」如柯建銘所言親自下場，因為總統應該超然，不能淪為政黨罷免工具的代言人。

然而事實證明，柯建銘不是亂講。就在罷免行動進入第三階段，確定投票日期之際，總統府在隔天宣布，賴總統自二十二日起啟動下鄉「團結國家十講」，時機點完全對準七月二十六日罷免投票日之前的黃金宣傳期。這不就是最高國家元首下場動員？不就是罷免的總司令？

賴清德口口聲聲說要「團結國家」，實際卻在分裂台灣，把總統的身分變成政黨鬥爭的利器，自損國家元首高度。

這場罷免行動若成功，直接結果除導致幾席立委下台，將衝擊整個憲政制衡體制，致使體制潰敗，中華民國最後的民主防線將被攻破，國會重回民進黨意凌駕台灣民意的時代。

民進黨一手操作檢調、側翼與罷免案，一手是總統下場助選，國家機器全面啟動推動惡罷，在野若仍各自為政、輕忽事態，輸掉罷免，也輸掉台灣的民主。

這場反惡罷之戰的戰略目標，是為了守住憲政制度的底線。對國民黨與民眾黨來說，這是必須正面迎敵的國會保衛戰，「首戰即決戰」，國民黨、民眾黨須拋下分歧，面對民主最後的決戰。

賴清德 罷免

延伸閱讀

賴清德惡罷非民主 趙少康：726去投不同意 監督才有力

朱立倫轟賴清德搞惡罷只為獨裁 民進黨一黨獨大

為雙北反罷免站台 盧秀燕：賴清德只會鬥

綠地方黨部發起大罷免總攻 藍營：賴清德沒主導騙誰？

相關新聞

藍營反惡罷大造勢 盧秀燕轟「官逼民反」

大罷免七月廿六日投票，藍營昨舉辦反惡罷大造勢，台中市長盧秀燕登高一呼，強調「官逼民反」，民進黨鬥在野黨、鬥地方政府、鬥租...

朱立倫轟賴清德搞惡罷只為獨裁 民進黨一黨獨大

藍營今下午舉行北北基聯合反惡罷造勢，國民黨主席朱立倫表示，賴清德只關心一件事，所有人團結在賴清德身邊，賴清德一人獨大，民...

為雙北反罷免站台 盧秀燕：賴清德只會鬥

大罷免如火如荼進入三階，台中市長盧秀燕今天下午出席國民黨戰鬥藍召集人趙少康在台北榮星花園號召舉辦的首場反罷免造勢活動，批...

民眾黨「挺藍」反罷免 張啓楷：把柯文哲、國民黨幹部救出來

國民黨戰鬥藍召集人趙少康今在台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢，民眾黨立委張啓楷也到場聲援。張表示，國民黨過去曾為民眾黨前主...

贊成國民黨主席延選 陳之漢：蔣萬安、盧秀燕都是很好人選

國民黨戰鬥藍召集人趙少康今辦首場反罷免造勢，找來「館長」陳之漢站台。陳之漢受訪被問及國民黨主席改選時表示，國民黨不夠年輕...

國民黨：罷藍第二階段有15萬份無效連署

中央選舉委員會公布罷免第三階段投票日期定在七月廿六日。國民黨立院黨團昨舉行記者會質疑，罷免藍委第二階段連署書約十五萬多份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。