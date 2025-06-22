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觀察站／盧秀燕轉型動員者 政治進階關鍵分水嶺

聯合報／ 本報記者陳秋雲
台中市長盧秀燕（右二）為雙北反罷免造勢活動站台，批評賴清德總統只會鬥爭。記者潘俊宏／攝影
台中市長盧秀燕（右二）為雙北反罷免造勢活動站台，批評賴清德總統只會鬥爭。記者潘俊宏／攝影

罷免箭在弦上，台中市長盧秀燕昨起北上輔選反罷免，引起政壇矚目；總統府昨也宣布賴清德總統展開「團結國家十講」行動，當家綠營主將浮出水面。這場政治攻防不僅試煉彼此選戰策略，也是對盧秀燕與賴清德未來角色的深層檢驗。

盧秀燕政治風格偏務實穩健，在市政建立「理性治理」、「民生優先」標籤，昨天她帶隊北上反惡罷大型造勢聲援藍委，在台上嚴厲批評綠營以政治追殺人民，更直接點名賴清德「胡作非為」罷免在野，只為一黨獨大。

反惡罷行動本質雖針對特定綠委的選區攻防，但盧秀燕出場也關乎主動出擊的政治定位。她在議會休會期間積極大規模輔選，將中火、公安等市政議題與罷免訴求結合，展現強烈的政治節奏感，讓原本以各選區為單位的罷免行動，升級為全黨動員的系統戰。

盧秀燕當今的戰略角色儼然轉型為政黨動員者，不僅補位國民黨中央組織力的鬆散，更實際架起地方與中央的選戰協作系統。

藍營進入新一波接班布局，立法院長韓國瑜雖有聲量，卻受限憲政角色；新北市長侯友宜經歷總統敗選，聲勢沉澱；國民黨主席朱立倫將屆任期，未來走向未明。藍營支持者期盼盧秀燕藉罷免攻防戰，穩固黨內支持、擴大派系聯繫，未來可能接起下一階段黨務與選戰重任。

與盧秀燕的主動出擊相比，賴清德選擇相對克制與低調。在政治語言上，賴清德不斷強調「改革不退」、「朝野合作」，藉此打造總統高度與責任形象。他刻意不與盧秀燕正面交鋒，而是塑造「理性政府對上政治動員」。

然而，若罷免蔓延效應擴大，賴清德未來改革動能與民意基礎仍可能受波及。雖然表面由盧秀燕主導反罷免的戰場步步進逼，賴也另覓途徑結合社團等勢力壯大罷免能量，孰勝孰敗，都是對賴、盧未來領導力的一次挑戰。

罷免結果對盧秀燕只是短期戰果，更重要的是她能否成功扮演整合藍營勢力、展現全國政治操作能力的角色；這牽動二○二五黨主席選舉，甚或二○二八大選提名，這場反罷免行動將被視為她政治進階的關鍵分水嶺。

罷免 盧秀燕

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