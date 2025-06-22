聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德下鄉「團結國家十講」 黃國昌：所為何來 人民的眼睛雪亮
總統府昨宣布賴清德總統將舉行「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫質疑，民進黨就是要鬥垮、消滅在野黨；民眾黨主席黃國昌表示，十講內容主題重複性高，卻未包含眾多人民關心的議題，「值此之際，突然表示要下鄉，所為何來，相信人民的眼睛都是雪亮的」。
朱立倫指出，民進黨每天都在做非常矛盾的事情，例如一邊邀在野黨主席共商國是、談國安議題，每天也在惡意抹黑、攻擊在野黨主席；所以人民為台灣好，就要守護台灣的民主，要反惡罷、戰獨裁。
黃國昌認為，與其片面宣講，人民希望的是看見賴總統能放下個人與政黨利益，針對十個人民「真正」關心的議題，與在野黨領袖公開對談，讓人民清楚了解、也能深入思考民進黨政策的良窳，這才是想團結國家人民該做的事。
中廣前董事長趙少康說，賴清德現在開始發起大罷免，美其名叫「團結十講」，賴清德嘴巴講團結，背後搞大罷免，大罷免是團結嗎？說一套做一套。
雲林縣長張麗善表示，她想問賴清德「你的團結是什麼？」台灣現在面臨嚴重外患，團結力量一致對外，才是真正的團結，而不是在台灣內部找敵人。她也批總統若內心真正的目的，如果不是團結而是操弄、分裂，非常不智且表裡不一。
總統府發言人郭雅慧說，罷免是公民團體自決發起運動，沒有人有辦法主導，也沒有任何人可以去停止，賴總統的態度一如既往，尊重公民團體行動；外界如果要刻意貼公民運動標籤，或說由任何政黨發起策畫，既不尊重憲法，也不尊重公民權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言