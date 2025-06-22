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「反共更有力」綠發起全國大串連罷免行動

聯合報／ 記者蔡晉宇王燕華葉德正／連線報導

總統府昨天宣布，賴清德總統今天起將展開「團結國家十講」，民進黨昨天則率先同步發起全國大串連罷免行動，民進黨秘書長林右昌與全國各地黨公職，在全國有罷免案的選區上街頭，與跨縣市公民團體大串聯，傳達「罷免投同意，反共更有力」主張。

黨務人士表示，大串聯活動只是起點，七月起將規畫大型活動，比照選舉的造勢活動規模，也會根據各區不同情勢規畫創意型活動，希望催出每一張反對藍白毀憲亂政的選票。

民進黨秘書長林右昌昨再到花蓮與罷團高呼「七月二十六，罷免傅崐萁。」花蓮公民團體發起「守護花蓮、騎士出動」行動，以車隊掃街。林右昌參與並表示，花蓮罷免國民黨立院總召傅崐萁二階連署率高達百分之一六七，鼓舞全台罷區，才有最後卅一個罷區送進二階連署的成果，花蓮是重中之重，民進黨會密接資源，不管空戰或陸戰，做罷團最堅實靠山與後盾。

被問到黨內大咖是否到花蓮宣講，林右昌說，大家都會來支援花蓮是毫無疑問，但最大咖是花蓮人民。他不忘再抨擊傅崐萁不忠不義，沒有資格拜關公。

罷免 傅崐萁

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