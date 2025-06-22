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朱立倫到台中拜會盧秀燕 邀盧走全台

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋楊正海／連線報導

罷免進入投票決戰，台中市長盧秀燕昨天啟動全國輔選，盧出台中，未來是否參選國民黨主席的動向更受黨內注目。國民黨主席朱立倫昨天表示，他前天晚間到台中拜會盧秀燕，就因應罷免現況分析檢討，邀她召集中部地區區域聯防，並能夠到各地全力支持被惡罷的國民黨立委，發揮最大的影響力。

媒體詢問，是否有和盧秀燕談及黨主席選舉事宜。朱立倫表示，前天關心的重點都是在反惡罷，他之前就講得很清楚，期待能夠順利交棒，現在先把反惡罷這件事情努力做好。

盧秀燕昨天表示，她和朱立倫會面，最主要是要談反罷免，這時候在野黨，不管是自己的黨內，不管是跟其他的在野黨，一定要團結，唯有團結才能對抗邪惡的民進黨。沒有談到黨主席選舉延後，完全在談反罷免的工作。

針對罷免投票日確定，國民黨主席改時程是否也要同時提出。朱立倫表示，黨主席的改選時程須按照黨章，還有黨的規定，他聽到很多的中常委、立法委員都有延後選舉的意見，但還是必須要按照制度來，須有完整的決議，才能照此執行，不是他個人或任何人就可以代表全部的意見。

罷免

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