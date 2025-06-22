盧秀燕、朱立倫聯手反惡罷 感性喚起危機感

中選會前天宣布二十四位國民黨立委罷免案投票日，台中市長盧秀燕昨天啟動全國輔選，她和國民黨主席朱立倫聯手出席戰鬥藍號召的北北基反惡罷造勢大會，聲援北北基立委，要在最後決戰階段喚起藍營支持者的危機感，催出不同意罷免的投票率。

盧秀燕站台致詞時向支持者喊話，一定要給為了國家、人民犧牲奮鬥的立委掌聲，給他們能量，他們都是為了國家、人民，針對民進黨無惡不作挺身而出的人，要記得他們的名字，她並感性訴求，「我不是主角，我是配角，我是他們的支持者」。

昨天造勢活動，藍營目標聚焦「催出投票率」。藍營人士指出，藍營的契機在「如何利用所剩不多的時間，大幅提高支持者投票意願」，藍營選民不是不願意出來投票，問題還是在「不知道要出來投票」、「誤認藍委很安全」兩大關鍵上。

國民黨戰鬥藍在台北號召舉辦的首場反罷免造勢，國民黨主席朱立倫（中）力挺。記者潘俊宏／攝影

盧秀燕表示，去年五二○賴清德總統就職，以少數當選總統，台灣絕大部分人都沒投賴清德。當時媒體報導，賴總統就職可能會淪為「自high」的場面，非常冷清，她登高一呼，要展現政黨風度，還說縣市長大家來參加就職典禮，給賴總統一個機會，不到一年時間，賴總統讓人非常失望，辜負期待、人民付託。

盧秀燕指出，賴清德就職後，同年七月執政起手式是什麼？不是以國為念、提出照顧人民的好政策，而是放青鳥出來政治追殺。盧秀燕說，今天說立委砍預算，只是一個藉口，賴清德希望一黨獨大，不希望在野在立院導正他，賴總統執政沒有珍惜付託與期許，一心只想把在野黨罷免掉，這樣就可以為所欲為，立法委員做不好，也許一、兩個罷免教訓，可是無差別待遇，只要是在野，不管做的怎樣都統統罷免。

國民黨主席朱立倫表示，賴清德只關心一件事，所有人團結在賴清德身邊，民進黨一黨獨大，這就是民進黨關心的。

台北市前市長郝龍斌表示，賴清德、民進黨一再抹紅立委都是中共同路人，都是叛國。但共諜在哪裡？共諜就在總統府，是賴清德辦公室的諮議；共諜就在國安會，是國安會秘書長吳釗燮任外交部長時期秘書；共諜就在民進黨，是民進黨中央的黨工；共諜就在立法院，是立委助理。賴清德才是中共的同路人，吳釗燮才是中共同路人。

郝龍斌強調，要下架就該下架沈伯洋這種立委，要下架沈伯洋不難，根本不必罷免。民進黨如果有廉恥，撤銷沈伯洋的立委資格就下架。