中選會淪民進黨工具？ 沈政男痛批選舉翻桌術

中選會近日公告大罷免投票將在7月26日舉行，醫師沈政男發文批評，罷免制度在台灣已被濫用成「立委選舉2.0」，整場大罷免是「荒謬的民主惡戲」，將破壞民主的節奏與制度穩定。

沈政男指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前才公開表示罷免投票日會訂於7月26日，果然中選會隨即宣布同日舉行，顯示「選委會就是民進黨開的」。他說，這場由執政黨主導的集體罷免行動，違背了正常民主制度的精神，罷免權原設計為民意救濟，卻淪為政治報復工具。

他分析，台灣的罷免門檻設計本就不對等，支持罷免者通常動員積極，反對者則投票意願低，導致「少數動員即可撼動選制」，與代議政治精神相悖。他認為，這樣的制度，根本就是拿來對付輸不起的對手，「選輸後就翻桌重選」。

沈政男也批評，大罷免干擾四年一任的選舉節奏。他形容，民主的正常運作如同「起承轉合」的節奏，第一年問政、第二年接受檢驗、第三年準備改選、第四年由選民決定。他憂心，罷免成為常態，那乾脆一黨專政就好了，反正只有你們是愛台黨，其他都是共產黨。

他說，此波罷免理由多半針對特定立委的言行與問政風格，並帶有人身攻擊與標籤化，甚至以「中共同路人」等語抹黑政敵。他警告，這不僅破壞制度，也恐加劇社會撕裂。

有民調顯示反對罷免者比例為52%，高於贊成的36%，沈政男表示，雖然社會多數反對罷免，但由於動員機制與制度設計問題，罷免方仍有可乘之機。他憂心，若此次罷免行動成功，未來只要一方掌握宣傳與動員，就可持續操作，削弱國會制度穩定性。

最後他批評，這場大罷免開了惡例，恐使台灣民主陷入無止境的內耗與鬥爭，「始作俑者，歷史將會審判你們」。