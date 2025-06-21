館長力挺反惡罷 批民進黨只會喊抗中保台

大罷免投票將於7月26日舉行，國民黨戰鬥藍召集人趙少康在台北榮星花園號召舉辦的首場反罷免造勢活動，近日剛從上海返台的網紅「館長」陳之漢為支持反罷免站台，批評賴清德總統上台一年多一事無成，只會喊「抗中保台」口號。

館長表示，他以前是民進黨的支持者，2019年時跟他說因為馬英九時期執政，民進黨說給他們4年，一定會改變台灣司法，讓民眾不再為房價擔憂，會拚經濟、會守護寶島台灣，4年過去了，2023年他跟民眾黨立委黃國昌上凱道，總統府拒收當年對人民的承諾，媒體採訪時說他是中共同路人，9年來當他問「民進黨做了什麼？」他們說「我們抗中保台」，房價從一坪30萬漲到100萬，問他們說你做了什麼？他們說「我們抗中保台」；當通膨、高電價完全失衡時，他們說「我們抗中保台」，如果民進黨執政只把錢花在選舉與政治鬥爭上，這對人民有什麼幫助。 國民黨戰鬥藍召集人趙少康在台北榮星花園號召舉辦的首場反罷免造勢活動，支持者台下呼應反罷免。記者潘俊宏／攝影