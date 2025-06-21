中選會公布罷免票樣式 因採購難度無法全國一致顏色
「24+1」案罷免案將於7月26日投、開票，中選會今天公布罷免票樣式，同意罷免欄位在左、不同意罷免欄位在右，被罷免人姓名則在同意罷免、不同意罷免2欄位下方；罷免票紙顏色考量採購難度等因素，無法全國均採一致顏色。
大罷免進入第3階段，中選會委員會議昨天審定公告，立委罷免案共24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案，預計7月26日投票、開票。
中選會今天透過文字說明指出，網路上有不少對選票樣式的錯誤認知，罷免票樣式為同意罷免欄位在左、不同意罷免欄位在右，被罷免人姓名則於同意罷免、不同意罷免2欄位下方。
至於罷免票紙顏色，中選會說，罷免票紙顏色依法循例未予以統一規定顏色，且罷免案選務籌備時間相當短，為避免地方市縣選委會採購困難，並考量可能會有同市縣、鄉鎮市或同選區2案以上罷免案同時辦理，或是依法得另與其他選舉投票等併同辦理，尚無法予以全國或各地均採一致顏色。
此外，8月23日有核三重啟公投，中選會指出，今年全國公投案只有1案，公投票紙顏色經中選會委員會決議使用白色。
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