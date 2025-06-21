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賴清德惡罷非民主 趙少康：726去投不同意 監督才有力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
藍營今下午舉行北北基聯合反惡罷造勢，中廣前董事長趙少康表示，大罷免不是民主，賴清德搞的是不民主，這是民主最壞的示範。726去投不同意，監督才有力。圖／截自udn直播
藍營今下午舉行北北基聯合反惡罷造勢，中廣前董事長趙少康表示，大罷免不是民主，賴清德搞的是不民主，這是民主最壞的示範。726去投不同意，監督才有力。圖／截自udn直播

藍營今下午舉行北北基聯合反惡罷造勢，中廣前董事長趙少康表示，大罷免不是民主，賴清德搞的是不民主，這是民主最壞的示範。

趙少康說，賴清德現在開始發起大罷免，美其名叫「團結十講」，賴清德嘴巴講團結，背後搞大罷免，大罷免是團結嗎？說一套做一套。賴清德本來要在野黨領袖去做國安簡報，在野黨領袖不去，賴清德說「政治不是零和，是競合」，搞零和的就是賴清德，要把國民黨立委都罷光。這不是零和嗎？這叫競合嗎？

趙少康指出，全世界有哪一個民主國家，才一年就把在野黨，且是在立法院占多數的在野黨立委全部要罷掉。賴清德不是抱美國大腿嗎？根據美國的法律，國會議員是不可以罷免的，可以罷免州長、市長，不可以罷免國會議員，應被罷免的是賴清德。726用選票打敗大罷免，打敗賴清德。

趙少康表示，副總統蕭美琴接受國外的電視台訪問，蕭美琴說「我們現在是要捍衛中華民國憲法」，他聽了差點昏倒，賴清德競選時說「中華民國憲法是災難」，既然是災難，怎麼捍衛災難，到底在騙誰？蕭美琴還說民進黨要維護現狀，有維持現狀嗎？要維持現狀，幹嘛罷免現在的立委？

趙少康強調，誰造成兩岸之間的緊張？就是民進黨、賴清德。馬英九時期，兩岸之間好好的，是誰把兵役從四個月變一年，是誰把國防預算從三千億變六千億，是誰說台灣的血袋不夠而要自己做血袋，誰說台灣隨時危險要買救難包，都是賴清德，帶給台灣危險。票投大罷免，全民上戰場。戰場在哪裡，流血就在哪裡，難怪要買血袋，「我們不要流血，好好日子，我們幹嘛要流血」。

趙少康質疑，搞大罷免叫民主嗎？民進黨說搞大罷免才叫反共，台灣打仗的話，武器、飛彈等打得過大陸嗎？打不過。他沒有認同共產制度，都不贊成共產制度，喜歡台灣的民主制度，要反共不是靠飛彈、戰機，要反共靠台灣的民主，跟大陸做對照。大罷免是反民主。賴清德搞的是不民主，用不民主怎麼反共，這是民主最壞的示範。726去投不同意，監督才有力。

罷免

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