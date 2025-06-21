全國罷區大串聯桃三、桃五上街宣講 魯明哲、呂玉玲反擊了

大罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會昨公布審定首波罷免案，桃園六席立委全上榜，民進黨今全國罷區大串聯，同步宣傳「罷免投同意」，桃園市桃三、桃五選區市議員及罷免團體也一同上街，分別在平鎮區新勢公園，環南路及中豐路口宣傳。立委魯明哲、呂玉玲也反擊，執政黨卻故意造謠，選民一定要站出來投「不同意罷免」票，給說謊的人迎頭痛擊。

市議員王珮毓與黃崇真、魏筠與桃三和桃五罷團志工，今上午在中壢平鎮交界的新勢公園前聯合造勢舉牌站路口，手持標語向來往民眾說明「同意罷免」訴求，號召市民用選票表達對不適任立委的反對聲音。希望透過走上街頭的第一線行動，讓更多人了解此次罷免投票，更是全民對抗親中勢力、守住民主防線的集體覺醒。

王珮毓表示，自本月16日起走上街頭，在平鎮交通節點路口，向民眾宣講罷免不適任國民黨立委的重要性，呼籲民眾一起站出來同意罷免，不要讓亂刪國防、文化等預算立委在國會，要終結國會亂象。王說，站在第一線，最能感受民意的不滿與渴望改變，民主不能沉默。

魏筠說，罷免是一場民主保衛戰。每一張同意票，都是對台灣未來的深愛與承諾。桃園6席立委只為黨服務，無視民意，人民有權挺身而出，團結捍衛自由與民主。

黃崇真表示，百萬人民連署推動31席國民黨立委罷免，公民堅持守護台灣民主的精神令人敬佩；面對民意怒潮，國民黨仍找藉口卸責，令人遺憾。7月26日請投下同意票，終結毀憲亂政、刪凍預算、舔共賣台，齊力捍衛自由。

桃五罷團志工提到，國民黨立委已經開始到處掛「反惡罷」的看板廣告。其實他們看到惡罷這2個字，覺得很震驚，原來公民團體和全國100多萬勇敢站出來連署的民眾，在這些國民黨立委的眼中，竟然是惡霸。他們完全沒有看到，人民是抱持對於國民黨立委多麼失望的心情，慎重地簽下一張張的罷免連署書，也沒有看到，志工對於這1年來國會的諸多亂象，是感到多麼的憂心，才不惜耗費大量的時間和心力，勇敢站上街頭呼籲大家加入罷免連署的行列。

魯明哲團隊表示，謊話說一百遍也不會變真，立法院當初是凍結預算，要求說明預算的用途和執行程序，但執政黨卻故意造謠、抹黑抹紅在野黨立委，而事實根本沒有亂刪預算，反而是通過史上最高的預算，顯然綠營早就預謀透過側翼不斷造謠，為大罷免添柴火；因此選民一定要站出來投「不同意罷免」票，給說謊的人迎頭痛擊。

呂玉玲說，面對挑戰，會全力迎戰，透過一場場的問政說明會，將自己一天當三天拚的努力向鄉親說明，用實力爭取鄉親支持。