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反惡罷！郝龍斌批偷偷舔共 喊話民進黨下架沈伯洋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
藍營今下午舉行北北基聯合反惡罷造勢，現場一度喊出突破一萬人與會。台北市前市長郝龍斌助講反惡罷，呼籲726投不同意罷免外，他說要下架就下架沈伯洋這種偷偷舔共的立委，民進黨如果有廉恥，撤銷沈伯洋的立委資格。圖／截自udn直播
藍營今下午舉行北北基聯合反惡罷造勢，現場一度喊出突破一萬人與會。台北市前市長郝龍斌助講反惡罷，呼籲726投不同意罷免外，他說要下架就下架沈伯洋這種偷偷舔共的立委，民進黨如果有廉恥，撤銷沈伯洋的立委資格。圖／截自udn直播

藍營今下午舉行北北基聯合反惡罷造勢，現場一度喊出突破一萬人與會。台北市前市長郝龍斌助講反惡罷，呼籲726投不同意罷免外，他說要下架就下架沈伯洋這種偷偷舔共的立委，民進黨如果有廉恥，撤銷沈伯洋的立委資格。

國民黨首場北北基聯合反惡罷造勢今下午在榮星花園登場，約莫下午6時，天空開始下起雨。郝龍斌說，下雨澆不熄熱情，他跟「館長」陳之漢講話，他跟館長說，「館長可能做夢也沒想到，有一天也變成中共同路人、叛國」，館長回以尷尬笑容。民進黨為罷免國民黨立委，動用黨政、媒體、網路，還有年輕人、青鳥、側翼，只要反對民進黨，就用抗中保台這個藉口抹成中共同路人。

郝龍斌表示，誰把台灣的護國神山送給美國人，這是不是賣台，誰在賣台？誰把台灣外匯變成主權基金，揮霍祖產，這是不是賣台？誰主張非核家園，火力全開，讓老百姓「用肺發電」，傷害健康？這是不是賣台？是賴清德、民進黨在賣台。

郝龍斌表示，賴清德、民進黨一再強調這些立法委員都是中共同路人，都是叛國。但他相信包括民進黨的支持者一定同意他的說法，共諜在哪裡？共諜就在總統府，是賴清德辦公室的諮議；共諜就在國安會，是國安會秘書長吳釗燮任外交部長時期秘書；共諜就在民進黨，是民進黨中央的黨工；共諜就在立法院，是立委助理。賴清德才是中共的同路人，吳釗燮才是中共同路人。

郝龍斌指出，因有共諜案，賴清德最起碼應向全民道歉。吳釗燮身為國安會秘書長，主管國家安全，因為共諜案，如果有廉恥的話，應該辭職。他同意罷免不好的立委，中共同路人就是不好的立委。民進黨有一個不好的立委，口口聲聲抗中保台，組黑熊部隊，用這個口號得到非常多政治利益，可是偷偷舔共，家人甚至承認台灣是中華人民共和國的一部分，這樣的立委是否該下台？

郝龍斌強調，要下架就該下架沈伯洋這種立委，要下架沈伯洋不難，根本不必罷免。民進黨如果有廉恥，撤銷沈伯洋的立委資格就下架。

罷免

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