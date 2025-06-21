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朱立倫轟賴清德搞惡罷只為獨裁 民進黨一黨獨大
朱立倫說，民進黨臉皮厚，真的是7月26日罷免投票。中選會是民進黨開的，法院是民進黨開的，政府總動員，「我們靠所有人民的力量」， 726一定要站出來。賴清德今天宣布要全台團結十講，賴清德應該要聽聽人民十大問題。
朱立倫表示，最大的問題是荷包會不會變少，關稅到底是幾%，台幣兌美元的匯率到底會變多少。「館長」陳之漢說少了好幾兆，但只有三個月，台幣兌美元升值了3元多，外匯存底就少了兩兆台幣，損失了兩兆台幣。人民要問，美債跟所有在美國的資產會少多少，這才是人民關心的問題。
朱立倫指出，更關心的是台灣會不會缺電，會不會有能源危機。關心的是房價是否每天都在高漲，下一代買不買得起房子，治安會不會變好，詐騙集團會不會減少。關心的是台灣司法會不會「辦藍不辦綠」，只抓在野黨，不管執政黨。關心的是兩岸會不會打仗，會不會讓下一代上戰場。這才是人民關心的問題。
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