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民眾黨「挺藍」反罷免 張啓楷：把柯文哲、國民黨幹部救出來

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
國民黨戰鬥藍召集人趙少康今在台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢，民眾黨立委張啓楷也到場聲援。圖／取自udn video
國民黨戰鬥藍召集人趙少康今在台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢，民眾黨立委張啓楷也到場聲援。圖／取自udn video

國民黨戰鬥藍召集人趙少康今在台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢，民眾黨立委張啓楷也到場聲援。張表示，國民黨過去曾為民眾黨前主席柯文哲抱不平，這次民眾黨也要挺身而出，「把柯文哲、黃呂錦茹、國民黨幹部一起救出來」。

張啓楷表示，這不只是罷免案，而是一場民主與專制的戰役，民眾不能袖手旁觀，應該團結站出來反對民進黨發動的大惡罷。

張啓楷指出，這次多名遭罷免的國民黨立委表現優秀，民調也顯示選民並不支持罷免，只是民進黨一向擅長動員，高投票率可能造成在野陣營失利。

「如果民進黨真的贏了，立法院長恐怕會變成柯建銘。」張啓楷質疑，藍白一起在國會幫大家爭取5天假，但柯建銘卻揚言要收回在野黨共同通過的5天假，「人民可以接受這種蠻橫作法嗎？」

張啓楷認為，民進黨長期透過司法打壓異己，柯文哲被關押長達數個月，罷免連署也傳出諸多違規，檢調卻只查藍不查綠，呼籲選民要堅守民主價值，勇敢投下不同意票，「我們要民主，不要專制，要站出來反對賴清德的獨裁統治。」

罷免

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