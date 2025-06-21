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贊成國民黨主席延選 陳之漢：蔣萬安、盧秀燕都是很好人選

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
國民黨戰鬥藍召集人趙少康今辦首場反罷免造勢，找來「館長」陳之漢站台。圖／取自udn video
國民黨戰鬥藍召集人趙少康今辦首場反罷免造勢，找來「館長」陳之漢站台。圖／取自udn video

國民黨戰鬥藍召集人趙少康今辦首場反罷免造勢，找來「館長」陳之漢站台。陳之漢受訪被問及國民黨主席改選時表示，國民黨不夠年輕化，百年大黨是「貴族世家」，朱立倫很辛苦，但政治永遠要有新人、新做法，至於台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都是很好的人選。

陳之漢表示，他不是國民黨人，但國民黨長期在年輕族群得不到支持，不夠年輕化，百年大黨，但把自己當貴族、貴族世家，民進黨成功是因為接地氣，但如今反過來變貴族，國民黨任何人都是好對象，他不是國民黨，沒有投票權，但希望國民黨改制，把這些年輕人不喜歡的改掉。

陳之漢也坦言，朱立倫這段時間也很辛苦，但政治永遠要有新人、新做法，當然希望一個時間到了就可以換了，這才是民主政黨，相信國民黨會選出很好的領袖。至於蔣萬安、盧秀燕至今呼聲高，陳之漢說，盧秀燕、蔣萬安都是很好的人選，都很適合。

對於國民黨黨主席選舉是否應延後，陳之漢表示，有道理，應讓朱立倫做完任內最後一段任務，至於好不好，就讓後面的人評斷，目前不適合搞分裂。

陳之漢上台致詞時也說，他以前是民進黨堅定支持者，以前民進黨說因為馬英九時期執政，再給他們四年，會改變國家司法變更好，絕對會讓每個人不再為房價擔憂、拼經濟守護寶島台灣，但四年過去，沒有任何建設，且把他打成中共同路人。

陳之漢表示，九年來當他問民進黨做了什麼，民進黨一律都說「抗中保台」，民進黨把所有時間、金錢都花在鬥爭跟政治上，台灣民主法治倒退到這樣地步，民進黨團總召柯建銘去年就在立院提醒「大罷免大成功」，代表心心念念只是要剷除監督的立委，希望台灣年輕人可以站出來，守護僅剩一絲絲自由跟法治社會，否則台灣未來堪憂。

罷免

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