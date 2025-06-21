江宜樺：總統表態惡霸在野黨立委 「另類台灣奇蹟」

大罷免成案，朝野再次走向高度政治動員，前行政院長江宜樺質疑，罷免應該是地方民眾針對選區立委，但如今卻是執政黨對反對黨發動的政治鬥爭，賴總統卻毫不掩飾他對大罷免的支持，真是「另類的台灣奇蹟」。東華大學教授施正鋒抨擊，民進黨全面控制媒體、網路，不只感覺走向威權，甚至是史達林和希特勒式的極權統治，必須將大罷免視為對賴清德的不信任投票。

長風基金會舉辦2025突破論壇「大罷免之後的台灣政局：走向專制或制衡？」長風基金會董事長、前閣揆江宜樺質疑，罷免雖然是民主的機制，但從沒有是執政黨針對另一個政黨的立委，不管好不好、有沒有錯都要換掉。

他指出，罷免應該是地方民眾針對選區立委，但如今卻是執政黨對反對黨發動的政治鬥爭，對民主常態而言非常不可思議，尤其從沒有一個國家元首會跳下來罷免反對黨，但賴總統卻毫不掩飾他對大罷免的支持，真是「另類的台灣奇蹟」。

東華大學教授施正鋒抨擊，當年他參加黨外運動「看似兵荒馬亂但對未來卻有無限憧憬」，但現在民進黨全面控制媒體、網路，不只感覺走向威權，甚至是史達林和希特勒式的極權統治，他強調「黨外」不是讓民進黨壟斷的，而是無論誰都要對抗執政者，和統獨沒有關係。

施正鋒說，賴清德的性格骨子裡就是鬥雞，民主政治而言，說服才是權力與領導力的來源，連美國總統在面臨朝小野大時，也是要一票一票爭取國會支持的，但賴清德就是拉不下這個臉。

他認為，賴清德與新潮流的大戰略，就是為競選連任操兵，大罷免輸了也無所謂，平手也OK，但只要贏了就能翻盤，達成全面執政。

前立委鄭麗文也分析，民主的常態應該是協調、妥協，但新潮流的思維邏輯卻根本不會屈服，賴清德的字典裡更沒有妥協，所以新潮流一定是以戰養戰，若真的翻盤就是賺到、就算罷免沒成功也是回到現狀，所以在民進黨的選想裡從不思考妥協。

鄭麗文分析，國民黨現有52席，綠營必須拉下至少6席藍委才能爭取57席以上國會過半，聽起來難度很高，但藍只要少1席就會丟掉國會最大黨地位，要一席都不能少的難度也很高，如今很多當初五五波的新科立委都很危險。

她質疑，賴清德如今最大的困境就是連美國都不信任他，所以必須延續蔡英文的國安團隊，甚至要在美國的壓力下「乖乖做人」。但若讓民進黨拿下國會多數，賴清德還會聽美國的話嗎？他會不會成為第二個陳水扁？

鄭麗文更舉韓國政局為例，強調民主的最後防線就是國會的多數聲音及獨立超然的司法，如今在台灣，司法的貞操早就沒了，國會民主也快要被沒收，更讓大家憂心原來民主是那麼的脆弱。

她警告，就算大罷免指拉下一兩席藍委，民進黨都可號稱自己是第一大黨，但在兩岸上仍不敢公然挑釁北京，就只能繼續在島內打擊政治異己，繼續在內部找敵人繼續打反中牌，否則明年的地方選舉就將跛腳。

台北大學公共行政與政策學系教授劉嘉薇指出，從近期民調可以反映，很多民眾其實並不同意大罷免，但多數民眾先前都不願表態，沉默螺旋的效應相當明顯。

她分析，對多數民眾的心理而言，當主流意見對自己有利時就會表態，不力於己時便保持沉默，然而由於媒體先前的議題設定，可能讓大眾以為主流意見是同意罷免方，因此藍白若要動員不同意大罷免，就是要告訴大眾「你才是主流」。

劉嘉薇進一步指出，藍白應該訴求戰爭與和平的對決，尤其「誰的陣中才有共諜？」並且強調權力本就應該受到制衡，若缺乏制衡，執政黨就是逃避監督。最後會走向賴清德的信任投票。

民眾黨立委張啟楷譏諷，中選會昨天決定7月26日舉行罷免投票，但民進黨團總召柯建銘早就已經宣布「連中選會都變成柯建銘的小弟了。」他強調，這是罷免不但將是對賴清德的不信任投票，更要反對柯建銘控制國會。必須再次用選票教訓民進黨，除非一席都不能掉，才能往制衡的方向走。