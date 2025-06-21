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醫師公會力挺賴清德「團結十講」 堅定與總統站在一起

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
賴清德總統將展開「團結國家十講」。本報資料照片
賴清德總統將展開「團結國家十講」。本報資料照片

總統賴清德今提出「團結國家十講」，期望以理性對話促成共識、推動改革。中華民國醫師公會全國聯合會今日表態支持，強調願主動扮演推動社會正向溝通的角色，並配合政府參與政策規劃與執行。

醫師公會全聯會指出，為全國最大醫師專業代表團體，深刻理解公共政策與醫療體系的發展，若無全民理解與支持，終究難以落實，而團結十講有在瞬息萬變的醫療環境下，更需凝聚社會信任、提升制度韌性，而「團結十講」正提供了重要的對話平台。

全聯會理事長周慶明表示，以全體國人福祉為己念，願主動配合政府相關部門，共同參與各項規劃與執行，促進理性溝通，為社會帶來具建設性的討論成果。

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