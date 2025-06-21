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凱道後再北上挺反罷免 盧秀燕：官逼民反、天怒人怨

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
國民黨今辦首場反罷免造勢，現場一度喊超過3千人集結。記者屈彥辰／攝影
國民黨今辦首場反罷免造勢，現場一度喊超過3千人集結。記者屈彥辰／攝影

國民黨戰鬥藍召集人趙少康今在台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢，台中市長盧秀燕今北上力挺，她在受訪時表示，4月才上凱道，今天又來是因為官逼民反，因為政府不做正事，都在搞政治鬥爭，所以天怒人怨。

盧秀燕稍早受訪時表示，4月26號才上凱道，今天又來了，就是官逼民反，因為政府不做正事，都在搞政治鬥爭，所以天怒人怨，也因此他們被迫還要再上街頭，如果不能夠制止民進黨中央一再地搞政治鬥爭，沒有好好地替人民服務、為國家發展奮鬥的話，民進黨在接下來的時間還會繼續鬥爭人民。

盧秀燕表示，希望大家7月26日一定要出來反罷免，「您的一票可以導正賴清德，您的一票不同意，可以讓民進黨收手，不要再搞政治鬥爭，以民為念，好好治國。」

媒體追問最新民調指出，連北市立委羅智強大安區都有危險？盧秀燕秒回，「有可能」，因為每一次的選舉都有它的風險。再加上這次民進黨動員無所不用其極，動員各種的司法，動用各種的行政資源在追殺在野黨，「每一席我們的在野黨都有危險」，希望大家一定要出來投不同意，讓台灣不要變成一黨獨大的極權國家。

至於昨晚與國民黨主席朱立倫會面ㄧ事，盧秀燕表示，最主要是要談反罷免，這時候在野黨，不管是自己的黨內，不管是跟其他的在野黨，一定要團結，唯有團結才能對抗邪惡的民進黨。

對於是否有談到黨主席要延後？盧秀燕強調，沒有，昨天都完全只在談反罷免的工作。

盧秀燕被問及罷藍委連署恐有十幾萬份不合格，她說，人民在看，據她了解，可能不止13萬，可能有15萬。所以如果全國罷團有15萬不實、死亡或者是偽造等等的話，那全國的人民就在看，司法是不是雙標，是不是辦藍白不辦綠，全國人民都在看。

罷免

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