登高一呼 盧秀燕轟民進黨三波鬥爭：不同意票要入匭

中選會昨日公布第三階段罷免投票日期為7月26日，中廣前董事長趙少康今下午舉辦首場北北基聯合反惡罷大型造勢，台中市長盧秀燕作為重量級來賓，她在致詞時表示，官逼民反，民進黨三波鬥爭，鬥在野黨，鬥地方政府，鬥租屋族，犧牲人民在所不惜，要阻止現在的民進黨中央、民進黨團總召柯建銘、賴清德總統胡作非為，政治追殺人民，一定要出來投不同意票，票票入匭。

盧秀燕說，一定要給最近為了國家、人民犧牲奮鬥的立委掌聲，給他們能量，他們都是為了國家、人民，針對民進黨無惡不作挺身而出的人，要記得他們的名字。「我不是主角，我是配角，我是他們的支持者」，她一一點名國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋、林倩綺、楊瓊瓔、徐巧芯、賴士葆等，726不同意罷免。426才上凱道，抵抗民進黨無惡不做，621又上街頭，民進黨執政天怒人怨，所以官逼民反。

盧秀燕表示，去年520賴清德總統就職，當時賴清德以少數當選總統，台灣絕大部分人都沒投賴清德。當時媒體報導，賴總統就職可能會淪為「自high」的場面，非常冷清，她登高一呼，要展現政黨風度，還說縣市長大家來參加就職典禮，給賴總統一個機會，希望賴總統珍惜人民、付託，努力為國家服務，照顧人民。不到一年時間，賴總統讓人非常失望，辜負期待、人民付託。

盧秀燕指出，賴清德去年520就職，同年7月執政起手式是什麼，青鳥出來了，大法官釋憲該聽他的，否則青鳥出來攻擊人。賴總統起手式，不是以國為念、照顧人民的好政策，而是放青鳥出來政治追殺，當時立委就職幾個月，預算根本還沒有審，因為預算是每年9、10月才開始審查，7月就說青鳥出來。

盧秀燕說，今天說立委砍預算，只是一個藉口，那只是賴清德希望一黨獨大，不希望在野在立院，有人導正賴清德，預算只是藉口。何況賴清德拿到的預算創歷史新高，比蔡英文時期還多，即使立法院刪了預算，還是比蔡英文時代多，因為賴總統執政沒有珍惜付託跟期許，一心只想把在野黨罷免掉，這樣就可以為所欲為，立法委員做不好，也許一個兩個罷免教訓，可是無差別待遇，只要是在野，不管做的怎樣都通通罷免。

盧秀燕說，楊瓊瓔形象良好，對台中建設不遺餘力，這樣的委員也要罷免？追殺國會議員，鬥在野黨，這是喜歡政治鬥爭的總統跟沒有能力的執政黨。難道只鬥國會議員嗎？沒有，接著追殺政治、鬥爭，所有縣市政府無差別全部鬥，即便是民進黨執政的城市也不是他的派系。

盧秀燕提到，第一波鬥國會議員，第二波鬥地方首長、地方政府，把地方補助款砍了26、27%，台中市拿掉32億，有的縣市被拿掉4、50億，只要跟賴清德不同政黨、非他族類，或同一政黨非同派系的都一塊鬥。

盧秀燕指出，賴士葆、徐巧芯、楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、林倩綺等，一毛錢都沒刪，就把地方政府的錢砍掉。錢去哪裡？徐巧芯說是來搞大罷免。第二波鬥地方縣市首長，犧牲人民在所不惜，這些補助款是補助弱勢、清寒學生、老人等，犧牲人民鬥地方政府。

盧秀燕批，第三波鬥租屋族，中央從以前到現在就有房租補貼，只要是租屋族就可以跟中央申請租屋補貼，結果說這以前就是中央直接匯錢給申請租屋補貼的人，不是地方政府的事務，民進黨說沒錢。租屋補助一毛錢都沒刪，但還是砍了，因為絕大多數都沒投賴清德，報復心、仇恨心，反正大部分人都沒投賴清德。

盧秀燕呼籲，要阻止現在的民進黨中央、柯建銘、賴清德胡作非為，政治追殺人民，一定要出來投不同意票，票票入匭。