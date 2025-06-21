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大罷免三階開第1槍！台中首場綠宣講 直搗盧秀燕本命區
大罷免首波24名藍委正式進入3階罷免投票，台中市長盧秀燕今赴雙北反惡罷，民進黨「罷免護台、同意是愛」宣講活動下午在盧秀燕本命區中五選區登場，包括立委王定宇、何欣純、前立委陳柏惟等都會到場助講，吸引民眾參與。
中五選區包含北區、北屯區，盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），黃健豪更被視為盧的子弟兵。
民進黨台中市議員曾朝榮今天下午2時30分至5時，在北屯區水景里福隆宮，舉辦「罷免護台、同意是愛」宣講活動，邀請立委王定宇、何欣純、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、立法院榮譽顧問陳柏惟、台中市議員曾朝榮、張家銨、江肇國、謝家宜、曾朝榮服務處主任曾諮耀、行政院政務顧問許維智等人助講。罷團「斷健行動2.0」也到場，爭取民眾7月26日出來投「同意罷免票」。
陳柏惟說，我們不要「說一套、做一套」立委，台中是全國第二大城市，在財劃法修法後獲配的普通統籌分配稅款竟居第4名，台中的藍委應該拚第一才對，所以呼籲民眾出門投同意罷免票，一起來拉票。
王定宇說，這次罷免是台灣自救的運動，決定台灣政治前途，現在民眾擔心什麼？藍白立委國會過半，卻沒有站在人民這邊，先做擴權法案，癱瘓行政權、大砍總預算；進入第三階段，進入罷免三階第一波名單的藍委對民眾都客客氣氣，但立院藍白過半，擋國防等預算，站在大陸那邊，所以大罷免是護台運動，請民眾一定要大罷免大成功。
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