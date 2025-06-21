大罷免三階開第1槍！台中首場綠宣講 直搗盧秀燕本命區

大罷免首波24名藍委正式進入3階罷免投票，台中市長盧秀燕今赴雙北反惡罷，民進黨「罷免護台、同意是愛」宣講活動下午在盧秀燕本命區中五選區登場，包括立委王定宇、何欣純、前立委陳柏惟等都會到場助講，吸引民眾參與。

中五選區包含北區、北屯區，盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），黃健豪更被視為盧的子弟兵。

民進黨台中市議員曾朝榮今天下午2時30分至5時，在北屯區水景里福隆宮，舉辦「罷免護台、同意是愛」宣講活動，邀請立委王定宇、何欣純、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、立法院榮譽顧問陳柏惟、台中市議員曾朝榮、張家銨、江肇國、謝家宜、曾朝榮服務處主任曾諮耀、行政院政務顧問許維智等人助講。罷團「斷健行動2.0」也到場，爭取民眾7月26日出來投「同意罷免票」。

陳柏惟說，我們不要「說一套、做一套」立委，台中是全國第二大城市，在財劃法修法後獲配的普通統籌分配稅款竟居第4名，台中的藍委應該拚第一才對，所以呼籲民眾出門投同意罷免票，一起來拉票。