快訊

伊朗準備擁核？普亭搖頭吐內幕 「已經跟以色列講很多次」

大罷免危機 盧秀燕成國民黨新共主？ 趙少康這樣說

民進黨：大罷免運動公民發起 朱立倫反民主心態

中央社／ 台北21日電

民進黨今天表示，2021年國民黨推動罷免時任立委陳柏惟通過時，國民黨主席朱立倫聲稱是「人民的勝利」；如今反過來攻擊罷免是民主之恥，凸顯出國民黨徹底的雙標、朱立倫的反民主心態，這樣鴨霸打壓民主的作法，會激起人民更大的憤怒。

朱立倫今天接受媒體聯訪批評是台灣民主之恥，質疑中選會都還未開會，未做決定前，罷團就已經在宣傳7月26日投票，連廣告都做出來了，民進黨立法院黨團總召柯建銘更是1個多月前就預告。他本來心想中選會也要稍微避嫌一下，不要這麼明顯，結果所有的事實呈現，中選會就是民進黨的中選會。

民進黨發言人吳崢下午表示，大罷免運動是由公民發起，不分男女老幼，颳風下雨腳踏實地上街蒐集連署書所行使的直接民權，國民黨則是由黨中央下令偽造連署，兩相對比之下，公民團體的連署正確率是96%，國民黨是「偽造率」96%，朱立倫攻擊大罷免運動，根本是「盜版批評正版」、「國民黨怎麼好意思」。

吳崢指出，人民是頭家，不只是一句口號放在嘴巴上尊重，更重要的是，是否真心認同「主權在民」精神並加以落實。朱立倫攻擊大罷免運動是民主之恥，言下之意就是一併攻擊參與大罷免運動的公民朋友，這些都是台灣人民，國家的主人，朱立倫竟然因為政治立場不同就動輒出言羞辱，這是完全不尊重民主制度，也不尊重人民的態度。

吳崢強調，對照國民黨於2021年推動罷免時任立委陳柏惟通過時，朱立倫於開票當晚聲稱罷免案通過是「人民的勝利」，要向台灣民主致上「最高的敬意」；如今卻態度丕變，反過來攻擊罷免是民主之恥，凸顯出國民黨徹底的雙標，也暴露出朱立倫內心「順我者昌、逆我者亡」的反民主心態，這樣鴨霸打壓民主的作法，勢必只會激起人民更大的憤怒。

罷免

延伸閱讀

面對大罷免是否應延期國民黨主席選舉？ 趙少康：朱立倫自己決定

朱立倫批大罷免民主之恥 民進黨：國民黨羞辱公民

喊團結卻搞罷免朱立倫批矛盾 府：民團發起 沒人能停止

李正皓被噴辣椒水、北市議員遭威脅 吳崢批：低級惡劣的攻擊

相關新聞

登高一呼 盧秀燕轟民進黨三波鬥爭：不同意票要入匭

中選會昨日公布第三階段罷免投票日期為7月26日，中廣前董事長趙少康今下午舉辦首場北北基聯合反惡罷大型造勢，台中市長盧秀燕...

罷藍一階提議二階連署重複比例高 國民黨團將提告發

中央選舉委員會公布罷免第三階段投票日期定在7月26日，但第二階段31位被罷免的國民黨立委連署書無效比例被質疑過高。國民黨...

國民黨宜蘭黨部涉死亡連署起訴 羈押近2個月...3黨工交保了

宜蘭檢調偵辦罷免綠委陳俊宇死亡連署案，前天依個資、偽造私文書等罪嫌起訴國民黨縣黨部12名黨工，其中在押的前書記長俞凌傑等...

總統府「團結國家十講」朱立倫：就是要鬥垮消滅在野黨

大罷免投票已確定將於7月26日正式登場，藍綠雙方都在積極動員備戰；總統府今早宣布舉行「團結國家十講」記者會，國民黨主席朱...

羅智強：15萬份罷藍無效連署 檢調不搜全台民進黨黨部？

中央選舉委員會昨公告罷免第三階段投票日期為7月26日，國民黨立委洪孟楷昨日計算出罷藍委無效連署達13萬分，國民黨立委羅智...

凱道後再北上挺反罷免 盧秀燕：官逼民反、天怒人怨

國民黨戰鬥藍召集人趙少康今在台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢，台中市長盧秀燕今北上力挺，她在受訪時表示，4月才上凱道，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。