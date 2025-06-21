民進黨：大罷免運動公民發起 朱立倫反民主心態

民進黨今天表示，2021年國民黨推動罷免時任立委陳柏惟通過時，國民黨主席朱立倫聲稱是「人民的勝利」；如今反過來攻擊罷免是民主之恥，凸顯出國民黨徹底的雙標、朱立倫的反民主心態，這樣鴨霸打壓民主的作法，會激起人民更大的憤怒。

朱立倫今天接受媒體聯訪批評是台灣民主之恥，質疑中選會都還未開會，未做決定前，罷團就已經在宣傳7月26日投票，連廣告都做出來了，民進黨立法院黨團總召柯建銘更是1個多月前就預告。他本來心想中選會也要稍微避嫌一下，不要這麼明顯，結果所有的事實呈現，中選會就是民進黨的中選會。

民進黨發言人吳崢下午表示，大罷免運動是由公民發起，不分男女老幼，颳風下雨腳踏實地上街蒐集連署書所行使的直接民權，國民黨則是由黨中央下令偽造連署，兩相對比之下，公民團體的連署正確率是96%，國民黨是「偽造率」96%，朱立倫攻擊大罷免運動，根本是「盜版批評正版」、「國民黨怎麼好意思」。

吳崢指出，人民是頭家，不只是一句口號放在嘴巴上尊重，更重要的是，是否真心認同「主權在民」精神並加以落實。朱立倫攻擊大罷免運動是民主之恥，言下之意就是一併攻擊參與大罷免運動的公民朋友，這些都是台灣人民，國家的主人，朱立倫竟然因為政治立場不同就動輒出言羞辱，這是完全不尊重民主制度，也不尊重人民的態度。

吳崢強調，對照國民黨於2021年推動罷免時任立委陳柏惟通過時，朱立倫於開票當晚聲稱罷免案通過是「人民的勝利」，要向台灣民主致上「最高的敬意」；如今卻態度丕變，反過來攻擊罷免是民主之恥，凸顯出國民黨徹底的雙標，也暴露出朱立倫內心「順我者昌、逆我者亡」的反民主心態，這樣鴨霸打壓民主的作法，勢必只會激起人民更大的憤怒。