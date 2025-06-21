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大罷免危機 盧秀燕成國民黨新共主？ 趙少康這樣說

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面對大罷免是否應延期國民黨主席選舉？ 趙少康：朱立倫自己決定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
傳台中市長盧秀燕建議國民黨主席朱立倫，延後黨主席選舉。中廣前董事長趙少康今日表示，延後與否由朱立倫決定，投反惡罷的票，這最重要。記者許正宏／攝影
傳台中市長盧秀燕建議國民黨主席朱立倫，延後黨主席選舉。中廣前董事長趙少康今日表示，延後與否由朱立倫決定，投反惡罷的票，這最重要。記者許正宏／攝影

傳台中市長盧秀燕建議國民黨主席朱立倫，延後黨主席選舉。中廣前董事長趙少康今日表示，延後與否由朱立倫決定，投反惡罷的票，這最重要。

趙少康規畫舉辦首場反惡罷北北基聯合造勢，他接受媒體訪問被問及延後黨主席選舉一事，他說，黨主席選舉延後與否，朱立倫自己做決定，主要是喚起基層覺醒意識，投反惡罷的票，這最重要。

面對大罷免，是否要搶凱道，趙少康認為，有兩個重要時間，一個是7月26日的前一天晚上，另一個是7月19日黃金周。戰鬥藍配合黨中央、地方黨部，希望能夠舉辦借場地。如果不辦，戰鬥藍會來看，黨中央有計畫就分進合擊。

針對台中市長盧秀燕是否為「新共主」，趙少康表示，盧秀燕是眾望所歸，有人期望她選黨主席，有人期望她選總統，不管什麼決定都會支持。

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